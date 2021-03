Verdenscupvinnerens norske mor: - Han ble bare kalt «vikingen»

– Fullt fortjent, roste Henrik Kristoffersen i målområdet i Lenzerheide, etter at rivalen Alexis Pinturault sikret både storslalåm-cupen og verdenscupen sammenlagt for første gang i karrieren.

Pinturault har vært en stor alpintprofil en årrekke, og det er etter hvert kjent at franskmannen har en norsk mor fra Bergen.

Ligner på opplegget til Kristoffersen

Hege Wiig Pinturault er født i Fyllingsdalen, men har de siste 30 årene bodd i Frankrike. I Courchevel drev Hege og eksmannens familie et hotell, og fra Alexis var to år har han stått på ski i bakkene bak hotellet.

– Han ville bare stå på ski, og han ville alltid at det skulle gå fortere. Også var han tidlig veldig kraftfull, og han ble bare kalt «vikingen», forteller Hege til TV 2.

Hun forteller om sønn som vokste opp til å bli en selvstendig og treningsvillig alpinist, som også har fått velsignelse av det franske forbundet til å satse med eget team og bo fast i Østerrike. Ikke helt ulikt Henrik Kristoffersen:

PÅ PLASS: Vanligvis er Hege på plass når sønnen kjører for gull, sølv eller bronse. Her fra OL i Sotsji i 2014. Foto: Privat

– Alt som har med livshygiene er veldig viktig for han, og når det ikke har gått så bra så har han alltid trent og trent til han har fått det til som han vil.

– Han har aldri vært interessert i festing eller sene kvelder. På nyttårsaften legger han seg rett etter midnatt. Han trenger veldig mye hvile, forteller mor.

Men sommerferier i Norge tok den lille familien seg tid til.

– Vi reiste til familiehytta på Hesnesøya utenfor Grimstad hver sommer, der Alexis elsket å kunne slappe av og fiske, mimrer Hege.

– Ikke tilfeldig

Et terapuetisk sted like utenfor Grimstad som etter hvert fostret opp en seiersmaskin? Det kan ikke være tilfeldig. TV 2 forhører seg med to andre idrettsgiganter fra området, nemlig Dag Otto Lauritzen og Thor Hushovd:

BOYS OF SUMMER: Thors Hushovd og Dag Otto Lauritzen skjønner godt at det er mulig å finne roen på Hesnesøya utenfor Grimstad. Foto: Torbjørn Pedersen, TV 2

– Jeg er veldig godt kjent på Hesnesøya! En av mine klassekamerater de første ni årene på skolen er fisker og en av få fastboende. Jeg er der hver sommer, sier Lauritzen.

Øya har vært med å fostre opp to verdensmestre i to ulike idretter?

– Det må være noe med stedet, ja. Det er i hvert fall det flotteste øymiljøet på Sørlandet, og jeg har vært der mye som barn, smiler Thor Hushovd på telefon fra Monaco.

Hvordan merker du interessen rundt Pinturault i Frankrike?

– Det er ingen tvil om at han er en stor idrettsutøver i Frankrike, og han fyller mye spalteplass i L'Équipe. Det er artig å følge med på han, og jeg har faktisk vært på familiens hotell i Courchevel på skiferie for å sjekke standarden. Og den var god, legger sykkelkongen til.