På dette tidspunktet tror han at han er på ferie i utlandet igjen

Etter snart et år med inngripende tiltak og unntakstilstand har Oslos byrådsleder advart om at folk nå er på et bristepunkt.

For å få gjort jobben sin, må han unngå å havne der selv.

– Jeg må gjemme de følelsene. Men jeg kan kjenne på det ganske ofte, sier han i TV 2-programmet Presseklubben.

– Da kan vi åpne mer

I Oslo er fortsatt kjøpesentre, treningssentre og tappekraner stengt. Johansen vet ikke når byen kan åpne igjen.

Men det kan ta tid.

I dag er under to prosent av hovedstadens innbyggere fullvaksinerte.

– Folkehelseinstituttet sier i hvert fall at når vi er på rundt 40 prosent, kan vi åpne mer.

– Når er vi der?

– De siste dagene har vi fått veldig positive signaler på at det kommer masse nye doser. Så det er klart at i utgangen av mai har vi kommet mye lenger.

– Oslo er jo i stand til å vaksinere 110.000 i uka. Med to doser skulle alt være unnagjort på 13 uker.

Se Raymond Johansen fortelle om når han tror vi kan dra på utenlandsferie igjen, i videovinduet øverst i saken.

17. mai

Mange nordmenn gleder seg til å ta fatt på en mer normal hverdag – og gjøre det de pleier.

– Tror du at det blir barnetog på Karl Johan på 17. mai i år?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje at det er litt tidlig, og at det blir begrensninger.

Han utdyper:

– Det er jo ille hvis vi, når vi er så nærme å være ferdig med pandemien, at vi skulle være så uforsiktige å havne virkelig i trøbbel på oppløpssiden.

– Jeg har jo lyst til å kunne åpne alt så fort som mulig. Men det er jo svært risikabelt.

Reise utenlands

Selv ser byrådslederen fra Ap frem mot lysere tider. Og nå drømmer han om første ferie til utlandet.

– Jeg vil dra til Spania. Til Bilbao. Og sitte på en uterestaurant, drikke kaffe eller rødvin, holde kjeft, lene meg tilbake, se på folk og høre et annet språk

– Når blir det?

– Høstferien. Jeg tror det. Jeg tror vi nå ser starten på slutten.

– Men ikke sommerferien, altså?

– Nei, jeg vil ikke bli skuffa mer. Så jeg tror det er bedre å tenke at det blir høstferien.

