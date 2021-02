Roastbiff med tartarsaus

Beregn ca. 150–175 g roastbiff pr person.

Dette trenger du:

Ca. 1 kg mørnet mørbrad eller flatbiff

Olje og smør til steking

2 ts salt

1 ts grovmalt pepper

Friske urter

1-2 fedd hvitløk (kan sløyfes)

Slik gjør du:

La kjøttet ligge i romtemperatur til temperering 1-2 timer før den stekes. Varm stekeovnen til 125 grader. Surr roastbiffen med bomullstråd slik at den får en jevn og fast fasong.

Brun roastbiffen i olje og smør i en stekepanne, dryss på salt, pepper, legg ved noen kvister friske urter og eventuelt et par fedd hvitløk. Brun på alle kanter og legg over i et ildfast fat, også urter og hvitløk. Stikk inn et steketermometer langsetter roastbiffen. Sett fatet i forvarmet stekeovn ovn 125 grader og stek til termometeret viser 58 grader i kjernen for rød/rosa kjøtt , rosa/lett grå 62-64 grader i kjernen. Steketiden er avhengig av tykkelsen på roastbiffen. Beregn ca. 1 ½ time for å få en kjernetemperatur på 58-62 grader for en roastbiff på ca. 1 kg. NB! Steketiden er avhengig av tykkelsen på steken. Er steken lang/tynn stek kortere tid. Følg med på steketermometeret.

Skal roastbiffen servers nystekt la den hvile minst 20-30 minutter før den skjæres opp i tynne skiver. Stekes roastbiffen dagen før servering, avkjøl, pakk i aluminiumsfolie og legg kaldt. Ta ut av kjøleskapet 1 times tid før servering og skjær i tynne skiver.

Tartarsaus

Lages ferdig ca. 1 time før serving

Dette trenger du:

1 dl majones

1 dl yoghurt, gjerne gresk tykk yoghurt

1 ss finhakket sylteagurk

1 ss karpes

1 ss finhakket sjalottløk

1 ss finhakket persille

1 ss sitronsaft

2-3 ts dijonsennep eller annen smakfull sennep

Salt, pepper og eventuelt noen få sukkerkorn

Slik gjør du:

Bland sammen alle ingrediensene. Smak til slutt til med dijonsennep, salt og pepper og eventuelt noen få sukkerkorn.