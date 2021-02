Lena (23) kastet opp i to år – så fant legene ut hva som var galt

Lena Sunde Almenning fra Florø var 18 år da hun forsto at noe var galt i kroppen hennes.

– Jeg gikk på idrettslinja på videregående, og etter en løpetest ble jeg sengeliggende i en uke, forteller 23-åringen.

Hun forteller hun i to år slet med oppkast fem ganger i uka, og at legene ikke fant ut hva som var galt.

– Det tok lang tid før jeg fikk diagnosen og enda lenger tid før jeg fikk de rette medisinene, sier Lena Almenning som må ta flere medisiner daglig.

Addisons sykdom er en tilstand der kroppens eget immunsystem ødelegger binyrebarken, noe som fører til en livstruende mangel på viktige hormoner. I overkant av 1000 personer har denne diagnosen i Norge.

DØDELIG: Professor Eystein Husebye har forsket på i Addisons sykdom i 25 år, en lidelse som uten behandling er dødelig. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Dødelig uten behandling

– Mangel på disse hormonene fører til død om man ikke kommer til behandling, sier Eystein Husebye, professor ved Det medisinske fakultet ved UiB.

Han har sammen med kolleger på universitetet i samarbeid med Karolinske Institutet i Sverige gjort banebrytende funn som kan hjelpe denne pasientgruppen i fremtiden.

– Gjennom å analysere prøver fra et stort antall Addison-pasienter i Norge og Sverige har vi kartlagt 40 prosent av genene som disponerer for Addison. Jeg vil beskrive dette som et gjennombrudd og et landemerke i forskningen, sier Husebye.

GIR HÅP: Forskere i Norge og Sverige har samarbeidet om å identifisere genene som utløser sykdommen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Nedsatt livskvalitet

Han forteller at det i første omgang vil bli lettere å si hvem som er disponert for å utvikle denne sykdommen.

– Det blir enklere å stille diagnosen og på sikt håper vi også å finne en bedre behandling for disse pasientene. Det er svært viktig for vi vet at de har nedsatt livskvalitet og mange blir uføre i ung alder, forteller professoren.

Gjennombruddet i forskningen på Addisons sykdom kan også få betydning for forståelsen av andre sykdommer.

– Vi tror funnene er relevante langt utover Addisons. Ved å studere sykdommer og sykdomsmekanismer lærer vi hvordan kroppen og immunsystemet normalt fungerer. Jeg tror immunmekanismene som går feil i Addisons går feil i andre sykdommer også, sier Husebye.

For 23 år gamle Lena Sunde Almenning er hverdagen nå bra, selv om hun i tillegg til medisinene må ta noen hensyn.

– Jeg blir fort sliten og trenger mye søvn. I de verste periodene må jeg også prioritere vekk å være sosial, sier hun.

Glad for gjennombrudd

23-åringen er glad for forskningsgjennombruddet og håper det kan hjelpe slik at hun og andre med samme diagnose kan ha et langt og godt arbeidsliv.

OPTIMISTISK: Selv om hun hver dag må ta en rekke medisiner tror Lena Sunde Almenning på et langt og godt yrkesliv som vernepleier. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg hadde egentlig planlagt å bli militærpoliti og fortsette på politihøyskolen, men fikk beskjed av legene om at det kunne jeg bare glemme.

Nå studere hun vernepleier på trene året i Bergen og har planer om å prøve ut flere forskjellige jobber med den utdannelsen.

– Legene sa at jeg måtte skaffe meg en kontorjobb, men det er ikke for meg, sier Lena Sunde Almenning.