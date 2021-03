Robin fant sin biologiske mor i TV 2-program – slik går det i dag

Samtidig som Robin Mjøs blir eldre, vokser også tankene omkring adopsjonen og hans biologiske foreldre i Colombia.

Robin var to år gammel da han og storebroren ble adoptert av en norsk familie.

Han ønsker ikke at tomheten han føler innvendig skal videreføres. Sønnen Emilian skal få vite om pappas opphav.

– Jeg føler meg ikke hundre prosent norsk. Det er litt snålt. Rart å tenke på at jeg er fra en annen del av verden, men samtidig ikke vite noe om det. Jeg føler en tomhet, sier Robin til TV-kameraene før avreisen til Colombias hovedstad Bogotá.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro han i januar 2020 tilbake til hjemlandet for å finne sin biologiske familie.

Se hele reisen til Colombia på TV 2 Sumo.

En brikke faller på plass

Vel fremme på spansktalende jord møter Robin og programleder Geir Fredriksen Sporløs' lokale kontakt, Arturo Sierra.

Sammen drar de videre til Pasto, en by preget av narkohandel og papirløse flyktninger.

Det er lite Robin selv har på papiret om sin fortid i Colombia, men barnehjemmet hvor han bodde står oppført.

Blant lastebiler, planker og gravemaskiner ser Robin konturene av det som en gang var hans midlertidige hjem. Tre år tidligere ble barnehjemmet lagt ned.

I COLOMBIA: Robin Mjøs og programleder Geir Fredriksen. Foto: TV 2

Arturo foreslår et besøk hos byfogden, i håp om at de sitter på Robins 30 år gamle fødselsattest. Det eneste mannen bak skranken kan oppdrive, er fødselsattesten fra etter adopsjonen. En attest som er «verdiløs» for jakten videre.

På det lokale sykehuset kommer de i kontakt med en nonne som tidligere jobbet Robins barnehjem. Hun husker både han og broren.

Hun forteller om en rampete, liten gutt som ofte var for rask for sine egne ben.

– Det var en god brikke som falt på plass. Det var veldig kjekt å snakke med henne og høre alt hun hadde å fortelle om meg da jeg var liten. Utrolig at hun husker alt, det er jo ganske lenge siden, sier Robin etter praten på sykehuset.

– Helt uvirkelig

De går dør til dør og banker på flere av byens kontorer, men ingen kan servere informasjonen som sårt trengs. Arturo noterer ned mobilnummeret sitt på en lapp til samtlige.

Mørke skyer henger over byen Pasto. Men, et sterkt lys fra tolkens mobilskjerm gir et nytt håp.

På en restaurant kalt «Mr. Pollo», sitter det en kvinne som har nyheter om Robins tidligere liv. Hun ønsker å være anonym, da informasjonen er fremskaffet på ulovlig vis.

Ikke bare har hun funnet Robins biologiske mor Isabel. Hun har også telefonummer og adresse.

Kvinnen forteller at moren hadde vært innom kontoret hennes tre måneder tidligere. Hun ønsket å vite hvor hennes to gutter hadde havnet i verden.

Med tre måneders mellomrom leter mor og sønn etter hverandre – uvitende om den andre.

– Det var helt uvirkelig. Det kom som lyn fra klar himmel, sier Robin.

Det viser seg midlertidig at Isabel hadde oppgitt adressen til hotellet hun bodde på da hun var innom den anonyme kvinnens kontor.

Resepsjonisten kunne fortelle at Isabel hadde nevnt et sted som er kjent som et utrygt område, hvor man ikke burde ferdes uten en godt likt lokalkjent. Et sted kniver og avkappede glassflasker er normalen.

Leter i farlig område

Sammen med hjelp fra en 18 år gammel lokal jente, og politiet, vandrer gjengen gatelangs i det farlige området.

Men, i byen med de «skumle» innbyggerne, viser det seg at alle vil hjelpe til i jakten på Isabel.

– Det var helt rart. Folk kom bort og ville hjelpe. De smilte og var glade. Nervøsiteten og spenningen som hadde bygd seg opp, slapp. De var så snille og gode tvers i gjennom. Det kommer jeg aldri til å glemme, sier Robin til TV-kameraene.

Men, selv om han sitter igjen med en god følelse, er han ikke noe nærmere å finne sin biologiske mor.

Så ringer telefonen.

Gjenforent

18-åringen, som dagen før hadde fungert som guide i området, har funnet Robins mor.

På en grusvei langs en stall venter han på sin biologiske mor.

– Nå er tiden inne. Nå er tiden her, sier Robin nervøst idét han får øye på Isabel og lillebror Jonathan.

Det blir et tårevått møte mellom mor og sønn, 30 år etter at de sist så hverandre.

Isabel forteller at hun ikke hadde mulighet til å ta vare på Robin og broren, etter at hennes eldste sønn ble alvorlig skadet. Hun hadde verken tid eller resurser til de små guttene hun var alene med.

– Det var veldig vondt, sier Isabel, og forklarer at hun har tenkt på brødrene hver eneste dag siden adopsjonen.

Da TV 2 snakket med Robin høsten 2020, fortalte han hvordan det går i dag. Se hele intervjuet her: