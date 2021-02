Solskjær: – Vi kan ikke skjule det

SØNDAG: Se Manchester United - Newcastle på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 19.30.



Der det nye året ble innledet ble ti poeng på de første fire kampene, har Manchester United kun tatt seks på de siste fem i Premier League. Det har byrival Manchester City utnyttet og de lyseblå har skaffet seg en luke på ti poeng ned til Ole Gunnar Solskjærs menn.

– Vi kan ikke skjule det faktum at vi har vært i litt dårligere form de siste ukene. Vi har mistet poeng mot Everton, Sheffield United og West Brom, kamper der vi føler at vi fortjente mer. Mot Real Sociedad handlet det om å finne oss selv og få x-faktoren tilbake i laget. Newcastle blir en veldig viktig kamp for oss, definitivt, sier Solskjær.

Men tross noen dårlige uker - nordmannen har fortsatt ikke gitt opp titteldrømmen.

– Jeg tror ikke noen vil si at de ikke går for det. Vi skal forsøke å vinne hver eneste kamp vi spiller. Det de andre lagene gjør, City, Liverpool, Leicester, Tottenham og så videre, kan vi ikke kontrollere. Vi kan bare kontrollere oss selv. Vi er i den posisjonen vi er i, vi er på andreplass og selvfølgelig er ambisjonen å ikke avslutte noe lavere enn det. Vi må sette sammen noen gode resultater om vi skal legge press på City, og den jobben starter på søndag, sier United-manageren.

Mot Newcastle må de røde djevlene garantert klare seg ut Paul Pogba, som er ute med en muskelskade. Scott McTominay er også usikker, det samme gjelder Edinson Cavani og Donny van de Beek, som ikke var en del av troppen som møtte Real Sociedad torsdag.

– Jeg vet ikke hvordan det står til med Donny og Edinson. Jeg tror de har en sjanse. Vi gir dem fram til treningen på lørdag, for da må vi velge et lag. Vi får se hvordan de er og forhåpentligvis vil begge være tilgjengelige, sier Solskjær.

For nordmannen og hans mannskap handler de neste kampene nå om å finne tilbake formen. Solskjær innrømmer at laget har sluppet inn for enkle mål i det siste. På de seks målene Manchester United har sluppet inn mot henholdsvis Sheffield United, Everton og West Bromwich, har fire av dem kommet etter at laget har tapt dueller i egen boks.

– Man jobber med dette hver eneste uke og det handler om å gjøre jobben, være fokusert og påskrudd. Noen ganger har vi ikke vunnet den første duellen og de fleste av de situasjonene har endt opp med sjanser imot. Vi har egentlig en ganske god statistikk når det gjelder å vinne den første duellen, men de gangene vi ikke har gjort det har det endt opp i store sjanser og mål, forklarer Solskjær.

Søndag venter altså Newcastle og tidligere Manchester United-spiller Steve Bruce på motsatt halvdel. Nå krever Solskjær at spillerne gjør seg fortjent til lønna.

– Selvfølgelig krever vi at spillerne møter opp til hver eneste kamp og gjør seg fortjent til å vinne. Man må løpe mer, ville det mer og lide mer enn motstanderen. Hver eneste kamp i Premier League stiller høye krav og det er derfor spillerne tjener det de tjener, for å prestere hver gang de blir bedt om det, avslutter Solskjær.