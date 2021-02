Henrik Kristoffersen etter svak 1. omgang: – Erru gæren, eller?

Norges gullhåp Henrik Kristoffersen fikk det ikke til å stemme i 1. omgang i storslalåmrennet i Cortina.

Han ligger hele 2.32 sekunder bak ledende Alexis Pinturault. Franskmannen kjørte en tilnærmet prikkfri omgang og leder med 0,40 sekunder på Luca De Alipandrini fra Italia etter at 15 løpere har vært utfor.

Kristoffersen hadde problemer med å takle den isete løypa, og det ble store avstander opp til toppen.

Overfor TV 2 gjør han det klart at håpet om medalje allerede er ute.

– Nei, de er gone, er du gæren, eller? Jeg to sekunder bak, det er alt for mye. Hadde det vært sånne forhold som frem til første mellomtid så hadde det sett okay ut. Jeg klarer ikke den omstillingen når det veksler så mye i forholdene. Jeg kjører ikke bra nok på ski og er ikke trygg nok i storslalåm. Men slalåm er jeg trygg i. Det er mulig å klatre, men på pallen? Det går ikke, sier han til TV 2.

Kristoffersen har fortalt tidligere i sesongen at han har slitt med å finne utstyr som fungerer på isete forhold.

26-åringen fra Rælingen lå plassert som nummer 15 etter at 27 løpere hadde kjørt.

Fabian Wilkens Solheim plasserte seg på plassen bak Kristoffersen i mål. Det skilte 0,41 sekunder mellom lagkameratene.

Tyske Alexander Schmid er 0,56 sekunder bak på 3.-plass. Mathieu Faivre fra Frankrike har 0,58 sekunder opp til landsmannen som nummer fire.

Leif Kristian Nestvold-Haugen mislyktes helt med sin omgang og er sist av dem som har kommet til mål.

– Jeg tenker å sitte hjemme med familien gir meg litt mer enn dette. Jeg vet innerst inne at dagen er over, sukker han til TV 2.