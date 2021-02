Dette gjør NRK for å forhindre nytt MGP-stemmekaos

I kveld, lørdag 20. februar, er det duket for Melodi Grand Prix-finale.

Det er mange årsaker til at denne blir annerledes enn i fjor; hovedgrunnene er åpenbart korona og stemmekaos.

BYTTET UT EMOJIS: I fjor skapte emojis trøbbel, i år er dette byttet ut med de fargede ballene du ser nederst i høyre hjørne. Foto: Skjermdump/NRK

Dette er endret

I fjor taklet ikke NRKs systemer engasjementet fra publikum, og midtveis i sendingen kom de store stemmeproblemene. Derfor ble det avgjort at en folkejury bestemte hvem som gikk videre i den første utslagsrunden.

Det ble et kaos uten like, og flere syntes det var svært urettferdig at en jury på 30 personer bestemte hvilke av MGP-artistene som gikk videre til sølvfinalen.

Avdelingsleder for den tekniske biten av Melodi Grand Prix, Inge Thorud, sier dette ikke kommer til å skje i år. De tok stemmeskandalen i fjor på det største alvor.

– Vi har gjort vårt beste for å hindre at det skjer igjen. Vi har jobbet på flere fronter siden finalen i fjor. Det viktigste er naturligvis å sørge for at det norske folk kan få delta i folkefesten og stemme frem sin favoritt hele veien igjennom. Vi har jobbet med flere tekniske forbedringer av løsningene våre, i tillegg til å innføre langt mer omfattende testing og skalering av systemene våre i forkant, sier han til God kveld Norge.

I år vil det også være mulig for folk i andre land å stemme.

– NRK ønsker at MGP er tilgjengelig for norske borgere i utlandet, og at de da også kan delta interaktivt i programmene, gjennom sin NRK-brukerprofil. Erfaringsmessig utgjør det en liten andel av stemmene, og tilsvarer nivået vi generelt ser av trafikk på NRK.no.

Større folkejury

Dersom det skulle gå galt nok en gang, skal backup-løsningen være bedre i år, ifølge Thorud.

HACKET: Det viste seg at man kunne få trykket på tusenvis av emojis ved relativt enkle steg i fjor. Foto: Skjermdump

– Fordi fjoråret også viste at uforutsette problemer alltid kan oppstå, har vi forberedt bedre backup-løsninger. Vi vil ha mulighet til å gå over til SMS-avstemning dersom det blir nødvendig. Og er vi så uheldige at heller ikke SMS fungerer, har Norstat rekruttert en folkejury som er langt større enn i fjor.

Siden årets sangkonkurranse går uten publikum, er det mye som blir annerledes.

– MGP 2021 er ekstra spesielt. For det første går det uten en fullsatt sal med publikum. Derfor har vi ønsket å gi publikum hjemme i stuene mulighet til å delta på festen og vise sitt engasjement gjennom disse blå og lilla boblene man kan sende fra mobilene sine og skape stemning på TV-skjermen og i studio.

I fjor var det en lignende løsning, bare med emojis, som bidro til at systemene til NRK knakk sammen. Nærmere bestemt 38 millioner emojis.

Enkelte i publikum brukte en algoritme for å jukse med emoji-bruk. Algoritmen gjorde at man kunne autotrykke på emoji-knappene slik at det ble generert tusenvis av klikk på få sekunder. Thorud mener at boblene er en tryggere løsning.

– Utover at vi har gjort flere forbedringer på systemene, ytelse og kapasitet, har vi også skilt denne applaus-funksjonaliteten fra stemmesystemet, så eventuelle utfordringer ikke hindrer selve avstemningen.

MEDIESTORM: Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen (til venstre), og Inge Thorud under en pressekonferanse om MGPs stemmegiving. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Må deles inn i grupper

Det er noen endringer i hvordan selve finalen løses på grunn av korona-situasjonen.

Først fremføres alle tolv låter. Etter at alle tolv artister har fremført sitt nummer, starter avstemningen.

På grunn av koronatiltak kan ikke alle tolv deltakere være på scenen på likt. Derfor kommer to grupper på seks deltakere på scenen. Kun fire av disse blir med videre.

Så nullstilles stemmene, og man får sett låtene igjen og stemmer på ny. Deltakerne fremfører ikke live i den runden.

To og to stilles opp på scenen, og én fra hver gruppe går videre. Så er det gullduell, hvor stemmene nullstilles på nytt. Den med flest stemmer, vinner.