Nekter å gå ned på kne: – Vi blir brukt som dukker

Idrettsstjerner over hele verden har helt siden det tragiske dødsfallet til George Floyd gått ned på kne for å markere sin motstand mot rasisme.

Floyd døde av skadene han pådro seg etter at en politimann hadde presset kneet sitt mot halsen hans i flere minutter under en pågripelse i mai.

Spillere, dommere og støtteapparat har knelt før hver kamp for å vise sin støtte til antirasisme-kampanjen 'Black Lives Matter'.

Gesten har blitt et symbol for at rasismen ikke har plass i idretten.

I forrige uke gikk den engelske klubben Brentford FC ut med at de ikke lenger vil gå ned på kne før kamper, og la ut en uttalelse på Twitter der de forklarer hvorfor.

I twitter-meldingen står det blant annet:

– Avgjørelsen har kommet etter en langvarig diskusjon som gruppe. Vi har gått ned på kne før kamper siden juni, men som andre spillere hos andre klubber, mener vi at det ikke lenger han noen påvirkning. Vi tror vi kan bruke vår tid og energi på å promotere rasemessig likestilling på andre måter, står det i klubbens uttalelse.

– Ingenting har forandret seg

Nå har Brentford-spiller Ivan Toney uttalt seg om hvorfor de ikke lenger ønsker å ta del i den symbolske demonstrasjonen før kamper.

Ivan Toney ned på kne. Foto: Andrew Boyers

Han mener at spillere «blir brukt som dukker», og at gesten tillater «folk oppe i systemet» til å hvile på temaet, og ikke gjøre noe med problemet.

– Vi har hatt en lang diskusjon om hvorfor vi ikke går ned på kne. Alle har fått sagt sitt, og alle er enige i at vi har gått ned på kne altfor lenge uten at vi har sett noen endring, sa han i et intervju med Sky Sports.

Brentford-spilleren la til:

– Vi blir brukt som dukker, i mine øyne. Gå ned på kne, og så kan folkene på toppen kan hvile, noe som er ganske meningsløst. Ingenting har forandret seg.

Mener knelingen er nedlatende

Crystal Palace-vingen Wilfried Zaha har samme oppfatning som Toney.

Han mener knelingen Premier League-spillerne gjør før kamp er nedlatende. Han sier spillere heller må stå opp for sin hudfarge.

– Det holder på å bli noe uten mening. Jeg vil ikke knele, jeg vil ikke ha Black Lives Matter på drakten fordi det føles nedlatende, sier han ifølge Sky Sports.

Stjernen, som har scoret ni mål i årets sesong i Premier League, sier at knelingen går imot det han lærte som ung.

– Jeg har sagt det før at knelingen er nedlatende. Da jeg vokste opp, lærte foreldrene mine meg at jeg burde være stolt av hudfargen min, og jeg føler at vi heller bør stå opp for oss selv, sier han.

Crystal Palace møter Brighton på mandag.

Kampen kan du se på TV2 Sports Premium og TV2 Sumo klokken 21:00!