Kommer med anbefalinger for vinterferien

Helsedirektoratet understreker at rådet om å unngå unødvendige reiser, også gjelder i vinterferien.

Både FHI og Helsedirektoratet sier de forventer økt mobilitet i befolkningen på grunn av vinterferien, og sier det er nødvendig med nasjonale anbefalinger.

Kan reise på hytta

Videre skriver Helsedirektoratet at folk kan reise til fritidseiendommer og hotell, men at de ber om at folk i størst mulig grad unngå å reise kollektivt.

Dersom man reiser til en fritidseiendom sier både Helsedirektoratet og FHI at man kan ha besøk av inntil fem gjester, men ber folk om å begrense overnattingsbesøk.

– Begrens, eller helst unngå overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom, står det i anbefalingen.

– Handle før du reiser

Skal du reise til et hotell, kan du gjøre dette med de du bor med eller noen få andre personer.

– Du kan dele rom med personer fra samme husstand, eller tilsvarende nære. Hold avstand til andre gjester og husk god håndhygiene, skriver FHI.

Helsemyndighetene ønsker helst at folk handler med seg de trenger på turen, før avreise. De understreker at man kan gjøre nødvendige ærend i butikken, men anbefaler at man unngår tider med mange mennesker – og at man helst går med kun én fra familien.

– Unngå skistuer

FHI og Helsedirektoratet sier også at man helst skal velge aktiviteter som foregår utendørs, og at man i størst grad skal unngå å oppsøke steder der mange er samlet og hvor det ikker er lett å holde avstand – slik som serveringssteder og skistuer.

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse fredag ettermiddag klokken 14.00. Der er det ventet at de statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie vil gå nærmere gjennom anbefalingene for vinterferien.