– Kun Oslo er verre

Assisterende kommuneoverlege i Kristiansand, Priscilla Hilton, er bekymret over smitteutviklingen.

– Om vi ikke får ned smitten må vi vurdere strengere tiltak og å stenge ned, sier Hilton fredag morgen i en pressekonferanse.

Kristiansand er, med unntak av Oslo, den storbyen med høyest smittetall per 100.000 innbyggere. Etter FHI sine inndelinger befinner kommunen seg i risikogruppe 3 på en skala fra 1 til 5.

Om folk hadde forholdt seg til de nasjonale retningslinjene mener Hilton at smittestiuasjonen ville vært en annen. Hun sier neste steg vil være å måtte stenge ned, dersom ikke smittetallene synker.

– Det er alvor for Kristiansand, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Han understreker at det viktigste for kommunen er at folk forstår alvoret i situasjonen.

– Vi er nødt til å se på strammere tiltak om vi ikke får snudd det i løpet av en uke, sier Skisland.

Kristiansand har foreløpig kun registrert tre tilfeller av muterte virusvarianter. Ti prøver er sendt inn for analyse.