Eiendomsmegler legger seg paddeflat etter Finn-brøler: – Helt utilgivelig

En leilighet i Meierikvartalet i Bodø sentrum er til salgs, og nylig la selskapet Nordvik ut en annonse for den på Finn.

Nå spres en skjermdump fra boligannonsen som ild i tørt gress.

I teksten under et bilde av boligens balkong og utemøbler, står det nemlig dette:

«Her kan man kanskje pul».

GÅR VIRALT: Den populære Instagram-siden Omgjustdont har delt denne skjermdumpen. Foto: Skjermdump

Lynrask endring

Den populære Instagram-siden Omgjustdont har delt en skjermdump av annonsen for sine nærmere 350.000 følgere.

Den aktuelle megleren sier TV 2 at han endret teksten så fort han ble gjort oppmerksom på brøleren.

– Jeg er fryktelig lei meg. Det er helt utilgivelig, og jeg merket det ikke før det ble lagt ut. Da jeg oppdaget den åpenbare tabben fjernet jeg bildet og tekst med det samme, sier han.

Plutselig var det for sent

Han forklarer at han satt sammen med selgeren, som er en slektning av ham, og lagde bildetekstene.

– Det var ment som en spøk, men jeg klarte ikke å fange det opp før det var for sent. Annonsen lå bare ute i noen minutter før den ble endret, sier han.

– Jeg burde sett det og det er min feil at jeg ikke oppdaget det. Vi kan ikke annet enn å beklage på det sterkeste at dette har skjedd, sier han.

Fornøyd selger

Kommunikasjons- og merkevaredirektør i Nordvik, Tom André Aas, sier dette til TV 2:

BEKLAGER: Nordviks kommunikasjons- og merkevaredirektør, Tom André Aas. Foto: Nordvik

– Megler og selger hadde en fleipete tone og la inn en tullete kommentar da de laget annonsen. Så glemte de å slette den, og da ble det sånn som dette.

Han forteller at annonsen bare lå ute i noen minutter før megleren innså tabben.

– Da hadde skaden allerede skjedd, og vi er fryktelig lei oss. Selgeren har fortalt oss at det var en kjedelig tabbe, men at han tar det med et smil, sier Aas.

Han sier at Nordvik skal granske saken, men at tabben ikke får noen konsekvenser for megleren.

– Vi har mottatt en sannferdig forklaring og en sterk beklagelse fra megleren, som vi støtter opp under. Han er utrolig lei seg, sier han.