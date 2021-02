Hvert år opplever rundt 60.000 av norske bileiere det: Bilen deres blir skadet mens den står parkert. Veldig ofte tar ingen ansvar og innrømmer at de har gjort det.

Trange parkeringsplasser utenfor kjøpesentre er "verstingen" her. Mange har dårlig tid og stresser. De har fokus på alt annet enn å se seg godt rundt, dermed kan det også fort gå galt.

Skader kan være alt fra striper i lakken fra en dør som har blitt åpnet for brått og har kommet borti nabobilen – til større karosseriskader når noen kjører inn i eller rygger på en annen bil. Og det siste kan fort bli veldig dyrt.

– Fullstendig skrekk for å gå noen meter

Men hva kan du gjøre for å unngå dette? De fleste av oss må jo fra tid til annen sette fra oss bilen på en parkeringsplass eller i et parkeringshus. Er vi da prisgitt flaks eller uflaks?

– Jeg mener at svaret på det heldigvis er nei. For det er faktisk noe du kan gjøre og som jeg alltid, alltid gjør. Det er så enkelt som å ikke parkere der alle andre står. Utenfor et kjøpesenter har de fleste tydeligvis fullstendig skrekk for å måtte gå noen ekstra meter. De kliner bilen inn i de minste lukene, bare for å kunne komme så nært inngangsdøren som mulig. Det skal du absolutt ikke gjøre, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

"Ingen" innrømmer å ha krasjet inn i andre

Parkerer du tett-i-tett med andre biler, da tar du også fort en ganske stor risiko.

Blanke og fine biler er tryggest

– Men hvor parkerer du da?

– Jeg finner meg som regel en plass helt i utkanten av parkeringsplassen. Hvis det er mulig, parkerer jeg aldri mellom to biler. Det beste er å finne en endeplass. Og jeg er faktisk også litt bevisst på hva slags biler jeg parkerer ved siden av. For å si det enkelt: Blanke og fine biler er mye tryggere enn skitne og småbulkete biler. Det siste er dessverre ofte en indikator på at eieren ikke bryr seg særlig om bilen sin, kanskje ikke om andres biler heller.



– Og én ting til: Sjekk om det er barneseter i bilen ved siden av. Unger har jo ofte ikke kontroll på dørene i det hele tatt.Disse bør du ligge langt unna, sier Møller Johnsen og legger til:

– Hvis du må parkere et sted det er trangt, bør du plassere bilen så smart som mulig. Å parkere tett inntil førersiden på en annen bil er ikke lurt. Der vet du at sjåføren i den andre bilen må inn. Er det for trangt, risikerer du at vedkommende smeller døren sin inn i din bil. Da er det bedre at det er skikkelig trangt på passasjersiden, slik at sjåføren heller kjører ut bilen først, så tar på passasjerene. Da er du også tryggere.

Dette er en av de skumleste bruktbil-fellene

Ikke alle er like gode på å parkere, da skal det ikke mye til før andre biler blir skadet. Foto: NTB Scanpix

Kan fort bli veldig dyrt

Er du så uheldig at du får skadet bilen på en parkeringsplass, gjelder det å få ordnet opp i dette så fort som mulig. Riper og skader i lakken kan fort bli til rust. Det må du unngå. Her finnes det mange firmaer som har spesialisert seg på kjappe og relativt rimelige minijobber.

Får du en skade på karosseriet, blir det fort veldig kostbart. Skader av denne typen har også blitt betydelig dyrere å reparere de siste årene. Det skyldes blant annet at mange nyere biler har fått mye avansert utstyrt, som kan være plassert på utsatte steder.

Dette gjelder blant annet radarer, kameraer og sensorer i fronten og hekken. Her skal det ikke mye til før dette kan bli skadet. Delene er kostbare, i tillegg kan det være tidkrevende å bytte deler og kalibrere systemene i etterkant. Hvis den som har forvoldt skaden bare har stukket av, har du ikke andre valg enn å ta dette på forsikringen – eventuelt betale av egen lomme.

Derfor er det så dyrt å ha enkelte biler på verksted

Video: Her gjør bilen faktisk hele jobben for deg