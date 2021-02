Sylvi Listhaug møter pressen: – Stiller meg til disposisjon for partiet

Torsdag ettermiddag kom nyheten om at Siv Jensen trekker seg som leder i Frp, etter 15 år.

Samtidig pekte Jensen på Sylvi Listhaug som arvtaker. Videre sa hun at hun håpet Ketil Solvik-Olsen blir 1. nestleder i partiet.

– Jeg er overbevist om at Sylvi og Ketil er riktige valg som leder og 1. nestleder nå. Partiet trenger samling og stø kurs, være ett lag med bredde og tyngde, sier hun.

Fredag formiddag kalte Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen inn til en pressekonferanse.

– Overrasket

– Jeg ble svært overrasket og trist da Siv kom til meg og sa hun ikke ønsket å ta gjenvalg på Stortinget. Samtidig så kjenner jeg Siv så godt, at jeg vet dette er gjennomtenkt, selv om jeg skulle ønske hun fortsatte, sier Sylvi Listhaug.

Listhaug hyller Siv Jensens arbeid for partiet.

– Hun har hatt en eventyrlig karriere. Hun har ledet oss til det beste valgresultatet noen gang, og hun førte oss inn i regjering. Hun er en real person, og hun er svært hardtarbeidende, sier Listhaug.

Listhaug sier hun stiller seg til disposisjon som leder, dersom partiet ønsker det.

– Vil partiet ha meg som leder, lover jeg å stå på fram til valget om syv måneder. Vi skal rendyrke vår politikk. Vi skal ha bedre veier, og mindre bompenger. Vi skal ha flere sykehjemsplasser, og færre plasser på asylmottak. Dersom det blir meg partiet ønsker, må jeg finne min egen vei. Jeg lover at jeg og Ketil vil gjøre vårt aller, aller beste, dersom partiet vil ha oss, sier Listhaug.

Ny leder skal velges under landsmøtet i mai.

– Jeg ønsker gjerne å ha med meg Ketil Solvik-Olsen som 1. nestleder. Han er en person jeg gjerne vil jobbe tett med, sier Listhaug.

Også Solvik-Olsen var tydelig på at han er klar for jobben.

– Jeg er med, om partiet ønsker meg, sier han.

Han fikk spørsmål om hvorfor han ikke ønsker å stille på Stortinget.

– Jeg ønsket at kona mi også skal kunne ha en karriere, og jeg er en familiefar. Da passere det ikke så bra å binde seg for fire år, sier Solvik-Olsen.

Ser framover

Listhaug sier videre at Frp nå må se framover.

Listhaug nevnte blant annet ALS-syke, og at de vil kjempe for at de skal slippe å reise til utlandet for å få behandling, men at de istedet skal få behandling i Norge.

– Det må mer penger til de regionale helseforetakene. Mer penger til behandling, mindre penger til byråkrati, sier hun.

Listhaug tydeliggjør også at partiet skal være et miljøparti.

– Vi skal gjennomgående prioritere avgiftslettelser, fordi dette først og fremst rammer de som har minst, sier hun.

Listhaug er også tydelig på at innvandring og integrering vil bli viktig for partiet framover.

– Skal man leve i Norge, må man tilpasse seg våre lover, vårt samfunn og vår kultur. Vårt mål er å hjelpe flest mulig i krigsområder i nærområdet, ikke hente flest mulig til Norge, sier hun, og viser til Sverige og Oslo Øst, som hun sier er preget av gjengkriminalitet.