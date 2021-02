Pål (23) er nevøen til Viggo Kristiansen: – Jeg begynte å gråte

– Det er jo dette vi har ventet på i snart 21 år, sier Kristiansen til TV 2.

Han var på jobb i Kristiansand da moren hans ringte. Gråtkvalt kunne hun fortelle at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har valgt å gjenåpne saken mot Viggo Kristiansen. De fem medlemmene i Gjenopptakelseskommisjonen var sterkt uenige i avgjørelsen, som til slutt endte med at tre stemte for og to stemte mot gjenopptakelse.

– Jeg begynte også å gråte, for jeg ble så glad, sier nevøen.

NEVØ OG ONKEL: Pål og Viggo Kristiansen i juli 2000. To måneder senere ble Kristiansen pågrepet. Bildet publiseres i samråd med familien. Foto: Privat

– Jeg snakket med mamma om hvordan hun, bestemor og bestefar hadde reagert på den gode nyheten. Hun fortalte at alle begynte å gråte, noe jeg aldri har sett mine besteforeldre gjøre før, sier han.

– Klare for å få ham tilbake

Selv var han bare noen år gammel da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia 19. mai i 2000.

Da han ble eldre, begynte mobbingen.

– Det var særlig fra fjerde- til tiendeklasse. Folk sa jeg kom til å bli som ham, forteller Kristiansen.

Etter at nyheten ble kjent i går, har han fått mange meldinger fra venner og familie som er glade på onkelens vegne, sier han.

Nå håper han at onkelen skal bli frikjent.

– Han har mistet mye tid med meg og pappa og familien. Vi har vært på ferier uten ham, vi har feiret jul uten ham, så vi er klare nå for å få ham tilbake nå, sier Kristiansen.

Vanskelig avgjørelse

Agder statsadvokatembeter har ikke lagt skjul på at de mener avgjørelsen om gjenåpning er feil. De har allerede bestemt at de ikke vil begjære Viggo Kristiansen løslatt.

Nå må førstestatsadvokat Erik Erland Holmen skrive en tilrådning til Riksadvokaten, der det foreslås hvordan påtalemyndigheten skal håndtere saken videre.

Enten må de gjennomføre en fullstendig ankeforhandling i retten, med full bevisførsel, eller så må de be om at Kristiansen frifinnes.

Dersom saken skal fremmes for retten, vil det ikke skje for den samme lagmannsretten som i sin tid dømte Kristiansen, men en annen som utpekes av Høyesterett.

– Det blir umulig for meg å spekulere på når en sak kan komme opp. Når tiden går, er det en risiko for at det kan bli verre å opplyse en sak i retten, og her snakker vi om et tidsrom på over 20 år, sier Holmen til TV 2.

Krevende

Håkon Brækhus er bistandsadvokat for de to drepte jentenes foreldre. Han sa til TV 2 torsdag at de nå vil bruke tid på å gjennomgå den omfattende kjennelsen.

– Vi har ikke kommet så langt om hvordan tiden blir fremover. Vi må gå gjennom avgjørelsen, også får vi håpe at mediedekningen blir balansert. Saken har blitt ensidig fremstilt i favør Kristiansen, og vi håper nå at begge sidene blir hørt, sier Brækhus.

Han påpeker at påkjennelsen for foreldrene har vært veldig stor.

– Saken ble ferdig rettsbehandlet i 2002-2003, også kom første begjæring i 2008. Og siden har det gått i ett om diverse begjæringer om gjenopptakelse. Det har vært lite fred å få, sier Brækhus.

Bistandsadvokaten legger ikke skjul på at de hadde håpet på en avslutning av saken.

– Vi hadde regnet med et punktum, og at dette endelig var noe man kunne legge fra seg, sier han.