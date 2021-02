Her må barn vente i 54 dager på psykisk helsehjelp: – Vi er helt fortvilet

Helseministeren sier ventetiden har gått ned, mens fagfolkene fortviler over lange køer.

Helt siden pandemien brøt ut for alvor i Norge i mars i fjor, har myndighetene med helseminister Bent Høie i spissen uttalt at barn og unge skal prioriteres.

Helseministeren har vært klar på at de skal prioritere, opprettholde og styrke tilbudene for psykisk helse under pandemien.

– Det har resultert i at ventetiden for psykisk helse har gått ned. Vi har også bevilget penger til lavterskeltilbud til psykisk helse, sa helseministeren til TV 2.

Samtidig som at ventetiden for psykisk helse-tilbud for barn og unge har gått ned på landsbasis, er det sesongvariasjoner i ventetiden.

Økte med 13 dager

I samtlige helseforetak gikk gjennomsnittlig antall dager i ventetid kraftig opp fra desember 2020 til januar 2021.

Den største oppgangen skjedde i Helse Midt-Norge, som gikk fra en ventetid på 41 dager til 54 dager.

Slike sesongvariasjoner forventer man hvert år, men sett i sammenheng med økt antall henvisninger mot slutten av 2020 bekymrer tallene fagfolkene.

– Det stemmer at ventetid for januar 2021 var betydelig økt sammenlignet med desember 2020, noe vi setter i sammenheng med en betydelig økning i antall henvisninger mot slutten av 2020, sier klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse – akutt, barn og unge ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Knyttes til pandemien

Vestvik sier at deres poliklinikk har registrert en stor økning i mengden henvisninger utover i 2020.

– I all hovedsak kom økningen i andre halvdel av 2020, og i årets fire siste måneder var økningen i henvisningsmengde 36 prosent sammenlignet med året før. Dette medfører noen utfordringer med å ta unna den store henvisningsmengden, som igjen kan påvirke ventetid på kort sikt, sier klinikksjefen.

Vestvik er klar på at de ser økningen i sammenheng med pandemien.

– Vi ser det som sannsynlig at økningen i antallet henvisninger utover året kan henge sammen med pandemien og konsekvensene av denne for barn og unges psykiske helse.

Rekordhøyt antall henvisninger

TV 2 har undersøkt tall om psykisk helsevern for barn og unge fra Helse- og Omsorgsdepartementet i en periode fra 2013 til og med 2020.

Statistikken over henvisninger viser et rekordhøyt antall henvisninger på landsbasis i tredje tertial (september til desember) 2020.

Paul Joachim Bloch Thorsen er barnepsykiater og styremedlem i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

KREVENDE: Barnepsykiater og styremedlem i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening sier de står oppe i en krevende situasjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han sier til TV 2 at de er veldig bekymret over barn og unges psykiske tilstand.

– Alle som jobber i BUP-systemet har valgt å jobbe med barn og unges psykiske helse, fordi vi mener det er det aller viktigste i verden. Sånn sett er vi partiske, men vi kjenner mye på smerten når ting begynner å gå dårlig, sier Bloch Thorsen.

– Forferdelig

Barnepsykiateren sier at systemet er lagt opp for å ivareta de rundt fem prosentene som er psykisk dårlig i Norge. Det har de så vidt klart.

– Når vi tidligere har sagt at vi trenger mer ressurser, så var det DA. Vi har aldri vært rigget for et nasjonalt traume. Og en pandemi er nettopp det, særlig for barn og unge, sier han.

Bloch Thorsen sier at den økte pågangen er en påkjenning, også for de ansatte.

– Vi har jobbet alt vi kan og så hardt vi kan. Det er forferdelig å gi barn beskjed at vi skal hjelpe dem, men at det først skjer om mange, mange måneder, sier han.

Bloch Thorsen understreker at dette er snakk om planlagte innleggelser. De som trenger øyeblikkelig hjelp blir tatt inn umiddelbart.

Liv Kleve er klinikkdirektør ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen. Hun sier til TV 2 at de har hatt en relativt lav ventetid i 2020 på under 35 dager.

Men henvisninger og inntak av pasienter forsetter å øke.

– Ventetiden har økt i januar. Vi har flere pasienter med alvorlig problematikk som har behov for langvarig behandling, sier hun.

– Vi er helt fortvilet

Kleve forklarer at spiseforstyrrelse er en av de mest alvorlige psykiske lidelsene og er svært krevende å behandle. Dette er også den tilstanden som øker mest.

ØKER: Det er særlig behandling av spiseforstyrrelser som øker blant barn og unge. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Det er særlig henvisninger til poliklinikk som øker, men belegg på akuttpost er også høyt. Pasienter kommer inn sykere og har lengre opphold på sengeposter enn hva som er vanlig. Klinikken har laget en plan for å rydde rom til flere akuttplasser, men dette går utover kapasiteten for de planlagte innleggelsene, sier Kleve.

Utfordringene knyttet til spiseforstyrrelser er noe Bloch Thorsen i barne- og ungdomspsykiatrisk forening kjenner seg godt igjen i.

– Vi holder mange av pasientene kunstig i live. De må tvinges i mat, og vi er helt fortvilet. Da er ikke disse pasienter vi kan skrive ut, og da må de som venter på planlagte innleggelser utsettes ytterligere. Da frykter vi at disse blir enda dårligere igjen, sier han.

Vurderer tiltak

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen sier til TV 2 at det er bekymringsfullt at omfanget av barn som trenger psykisk helsehjelp har økt under pandemien.

– Jeg har stilt krav til de regionale helseforetakene om at ventetiden for barn og unge ikke skal være mer enn 35 dager innen utgangen av 2021. Jeg forventer at det jobbes godt med å få til dette, sier Erlandsen.

Statssekretæren mener at det var en nedgang i ventetiden i 2. tertial 2020, sammenlignet med 2019, til tross for pandemien.

– Denne nedgangen fortsatt utover høsten. Så er det viktig å si at fastlege og andre kommunale tjenester fortsatt vil være tilgjengelig for barn og unge som venter på hjelp fra spesialisthelsetjenesten. For barn og unge som trenger akutt hjelp, er det ikke ventetid. Men vi følger denne situasjonen nøye, og vurderer ytterligere tiltak, sier Erlandsen.

Barnepsykiater Bloch Thorsen påpeker hvor vondt det er å se andre ha det vondt, men ikke ha mulighet til å hjelpe.

– Vi må lyttes til nå. Vi kan ikke feile på dette. Hvis det er noen land i verden som skal få det til, så er det Norge, sier han.