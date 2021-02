Å velge riktige dekk til bilen kan by på utfordringer. Egenskaper og priser varierer nemlig enormt – og lenge var dekktester omtrent eneste mulighet til å finne fram i denne jungelen.

I 2012 lanserte EU et nytt system for merking av dekk. I praksis: Et klistremerke likt det vi kjenner fra for eksempel hvitevarer og lyspærer.

Her er det informasjon om drivstofføkonomi, veigrep på vått underlag og utvendig rullestøy. Målet var å øke sikkerheten og den miljømessige og økonomiske effektiviteten for veitransporten.

Nytt system fra mai

Nå tar EU dette et hakk videre. Fra mai i år kommer det en ny dekketikett hvor informasjon om rullemotstand og bremsing på vått underlag blir endret, mens støy er angitt både med antall desibel og «A, B, C» klassifisering.

Samtidig må dekkinformasjonen også gjøres tilgjengelig for tunge kommersielle kjøretøy (klasse C3).

En annen nyhet gjelder to symboler som viser om dekket har snøgrep innenfor EUs typegodkjennelse (3PMSF) og/eller nordiske piggfrie dekk som gir et isgrep som oppfyller ISO-standarden.

Derfor er denne bokstaven på dekket så viktig

Slik er forskjellen på dagens merking - og systemet som innføres fra mai av. Foto: Continental.

Kan gi betydelige besparelser

Forbrukere kan laste ned ytterligere informasjon på hvert dekk ved å skanne QR-koden som vises øverst til høyre på dekkmerket. QR-koden gir en lenke til en database som inneholder relevant produktinformasjon.

– Den nye EU-etiketten er designet for å hjelpe forbrukerne med å velge mer drivstoff-effektive dekk, mens de samtidig gir god informasjon om bremselengder. Å velge dekk med lavere rullemotstand kan gi betydelige besparelser når det gjelder drivstoffkostnader og utslipp. Rullemotstanden har også mye å si for rekkevidden på elektriske biler, sier produktsjef hos Continental Dekk Norge, Knut Knudsen, i en pressemelding.

Firehjulstrekker? Da bør du bytte alle dekkene samtidig

Dekkstøy merkes ekstra godt

Det siste er naturligvis ekstra aktuelt i det norske markedet, der antallet elbiler nå har passert 350.000.

Hvis det er viktig for deg å få maksimal rekkevidde ut av elbilen, er dekkvalget absolutt en relevant faktor. Her kan det også vært smart å legge litt ekstra vekt på støy. Fraværet av motorlyd gjør nemlig at dekkstøy merkes ekstra godt i en elbil. Og det er stor forskjell på dekkene som støyer mest, og minst.

Den klare informasjonen om vått grep vil gi større trafikksikkerhet, mens informasjonen om forbipasserende støy er utformet for å redusere støyforurensningen generert av veitrafikk. Også det er et tema som får stadig mer fokus.

Mange bileiere bør tenke nytt før de velger dekk

Video: Vet du hva TPMS egentlig står for?