USA sier ja til å forhandle om atomavtale

– USA vil akseptere en invitasjon fra EU til å delta i et møte med P5+1 og Iran for å diskutere den diplomatiske veien videre når det gjelder Irans atomprogram, sier departementets talsmann Ned Price.

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

President Donald Trump trakk i 2018 USA fra avtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Ett år senere kunngjorde Iran at de trakk seg fra deler av avtalen.

Krav til Iran

President Joe Biden har gjort det klart at han ønsker å gjenoppta avtalen med Iran, men har til nå krevd at iranerne tar det første skrittet.

Denne uken varslet Iran at landet vil begrense samarbeid med internasjonale atominspektører. Flere land oppfordret torsdag Iran til å ikke gå til steg som kan gjøre det umulig å gjenopplive avtalen.

– Hvis Iran vender tilbake og innretter seg etter landets forpliktelser i henhold til atomavtalen, kommer USA til å gjøre det samme, og USA er beredt til å ta fatt på samtaler med Iran, het det i en felles uttalelse fra USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Gjør om på Trump-tiltak

Samtidig som USA torsdag takket ja til EUs invitasjon, varslet utenriksdepartementet i Washington at landet letter på begrensningene på iranske FN-diplomaters bevegelsesfrihet i New York.

– Tanken her er å fjerne unødvendige hindre for multilateralt diplomati ved å lette på restriksjoner på innenlandske reiser, noe som har vært svært restriktivt, sa en talsperson for departementet.

President Joe Bidens forgjenger Donald Trump hadde begrenset iranske FN-diplomaters bevegelsesfrihet.

Trump-administrasjonen hadde også sendt tre brev til FNs sikkerhetsråd fram til Det hvite hus 19. september i fjor kunngjorde at USA hadde gjeninnført FN-sanksjoner mot Iran.

USAs fungerende FN-ambassadør Richard Mills sa torsdag at han har sendt et brev til Sikkerhetsrådet på vegne av Biden der det heter at USA formelt trekker tilbake Trumps brev.

Sanksjonstiltak som ble avsluttet i 2015 som følge av en resolusjon fra Sikkerhetsrådet, men gjeninnført av Trump i september, forblir avsluttet, står det i brevet fra Mills.