Bolig forsøkt påtent i Oslo – mistenker molotov cocktail

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 2 natt til fredag. Den aktuelle boligen ligger i Rommen, øst i Oslo.

– Det er en hendelse vi ser svært alvorlig på, og vi er heldige som hadde våkne personer i huset som fikk slukket brannen ganske raskt, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Han forteller at det ble kastet en brennbar gjenstand inn i inngangspartiet til boligen.

– Det er sikret en god del spor på stedet. Det som ligger igjen minner ifølge politiet på stedet om en såkalt molotov cocktail, sier operasjonsleder Pedersen.

#Oslo. Rommen. Det er kastet brennbar væske og tent på i et inngangsparti til en bolig. Det ble oppdaget og slukket av beboere. Politiet jobber på åstedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 19, 2021

Ingen er så langt pågrepet i saken, som vil etterforskes videre fredag morgen.

Pedersen sier at den antente boligen var del av et rekkehuskompleks, og at det var potensielt stor spredningsfare til andre boliger.

– Det er selvfølgelig en sak vi prioriterer høyt og som kunne fått et langt mer alvorlig utfall, avslutter opersjonslederen.