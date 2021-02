Opptøyene i Spania fortsetter

Som de forrige nettene startet demonstrasjonene rolig torsdag kveld. I Barcelona sang hundrevis av mennesker til ære for den fengslede rapperen, før en mindre gruppe brøt ut og opprettet barrikader av brennende søppelspann. Da opprørspolitiet nærmet seg, svarte demonstrantene med å kaste steiner og flasker.

Brannvesenet måtte rykke ut for å hindre at brannen spredte seg til nærliggende bygninger, skriver Associated Press. Politiet opplyser at åtte personer ble pågrepet torsdag.

I Valencia brukte politiet batonger for å spre demonstrantene. Minst åtte personer ble pågrepet i kystbyen.

Siden opptøyene startet for tre dager siden har 80 personer blitt arrestert og over hundre skadd.

Rapper pågrepet

Onsdag ble minst 42 personer pågrepet etter sammenstøt mellom demonstranter og politi i flere byer, blant annet Madrid, Barcelona, Girona og Grenada.

Opptøyene startet tirsdag kveld da over 30 personer ble skadd, 19 av dem politifolk. Minst 15 ble pågrepet.

Opptøyene er svar på at rapperen Pablo Hasel, hvis egentlige navn er Pablo Rivadulla Duro, ble pågrepet, angivelig etter å ha barrikadert seg selv inne, i Lleida tidligere tirsdag etter å ha nektet å møte frivillig til soning.

Majestetsfornærmelse

Han ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

Hundrevis av artister med filmregissøren Pedro Almodóvar og Oscar-vinneren Javier Bardem i spissen har engasjert seg i rapperens sak og har undertegnet et opprop til støtte for ytringsfrihet.

Den spanske regjeringen har, som svar på demonstrasjonene, lovet å endre lovverket, slik at man ikke kan idømmes fengselsstraff i saker som omhandler ytringsfrihet.