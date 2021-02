King: – Trodde det var en aprilspøk

1. februar ble alt snudd på hodet for Joshua King. Valget han tok om å dra til Everton, gjorde han for å legge ytterligere press på selv og overbevise alle de som tviler.

Joshua King (29) hadde slått seg til ro med at det heller ikke i dette overgangsvinduet kom til å bli et klubbskifte. Kanskje kom han til å skrive en pre-kontrakt med en klubb i en annen liga, og så gå gratis til sommeren når kontrakten hans med Bournemouth gikk ut.

Men så kom telefonen.

– Bournemouth ringte elleve timer før overgangsvinduet stengte og sa at jeg ikke trengte å komme på trening dagen etter. Jeg skulle selges. Jeg trodde det var en aprilspøk. Jeg har bedt om å få dra i to overgangsvinduer nå, men de har nektet, og så plutselig sier de ja. Jeg fatter det ikke, men nå har det faktisk skjedd, så jeg klager ikke, sier King til TV 2.

Nyter fotballen igjen

Nordmannen var ønsket av andre klubber de to foregående overgangsvinduene. For ett år siden la gamleklubben hans, Manchester United, 25 millioner pund , men Bournemouth takket nei til tilbudet fra Ole Gunnar Solskjær. Sommervinduet kom, West Ham lå an til å bli neste stoppested for angriperen, men heller ikke denne gang ble det exit fra Bournemouth.

Men nå, tre uker inn i februar, slår King av en prat med TV 2 fra den nye leiligheten i Manchester. Der har han mange kompiser fra tiden i United og kjenner byen godt. 30 minutter unna ligger Evertons treningsfelt, Finch Farm.

– Det er gøy å være tilbake og nyte fotballen igjen. Jeg ga alt for Bournemouth til siste dag, men det er også vanskelig å spille på sitt beste når man ikke kan nyte fotballen og har fått lovnader i ett år, men så har det ikke skjedd noe. Fotball er mye psykisk også. Det var deilig å komme seg vekk. Etter alt som har skjedd bak kulissene de siste månedene.

Ærlig med Fulhams manager

Tilbake til 1. februar, dagen da overgangsvinduet stengte. King valgte til slutt Everton og en kontrakt frem til sommeren. Men et annet tilbud lå også på bordet. Fulham var først ute og ville ha ham til London på en fireårskontrakt. Forhandlingene kom så langt at King og Fulham var enige om de personlige betingelsene, men så dukket Carlo Ancelotti og Everton opp helt på tampen. De fikk også godkjent budet på King. Nå måtte nordmannen velge.

– Jeg ringte til Scott Parker, Fulhams manager. Jeg følte at han fortjente en forklaring på hvorfor jeg ikke gikk for Fulham. Han var på meg i sommer også og virker som en god mann. Vi hadde en bra samtale, der han både respekterte og forstod hvorfor jeg valgte Everton. Han ønsket meg alt godt videre.

– Vil vise at jeg ikke er ferdig

King måtte gå noen runder med seg selv den mandagen. Veie de to klubbene opp mot hverandre, tenke på familien, fremtiden, karrieren og hva han ønsket for seg selv.

Det hadde vært et tøft år i 2020 som var preget av skuffelse. Avslåtte bud, nedrykk, lite spilletid, skader og et Covid-19 virus som slo han ut i lang tid.

Fulham hadde vært det tryggeste og mest lukrative valget. Men en slik tankegang praktiserer ikke nødvendigvis King.

– Jeg går ikke for den sikreste muligheten når jeg signerer en kontrakt på seks måneder med Everton. Alt i verden handler heller ikke om penger. Jeg er ikke garantert en startplass, jeg er ikke garantert en kontrakt videre. Alle garantier jeg kan få av Everton er basert på hva jeg gjør på banen de neste månedene. Så jeg har lagt et press på meg selv, men samtidig har jeg selvtillit til å ha troen på at dette skal jeg klare. Enten får jeg ny kontrakt i Everton, eller så går jeg et annet sted til sommeren.

– Jeg kan garantere at 99 prosent av nordmenn hadde gått for det andre valget, fordi det er sikrere.

– Det er litt meg som person. Jeg føler at det er mange som har avskrevet meg. Jeg hører i bakhodet «Joshua, hva skjer? Du er i Championship og scorer ikke mål. Du har mistet plassen til Alexander Sørloth på landslaget. Du er ferdig». Men jeg er fremdeles sulten, og jeg vil overbevise alle de som tviler på meg. Så da jeg valgte Everton var det et statment overfor meg selv.

– Jeg vil vise at jeg ikke er ferdig. Jeg har en drøm som jeg vil prøve å oppnå. Jeg hadde valget om en langtidskontrakt i Fulham, men da måtte jeg kjempe for å unngå nedrykk med klubben. Eller så kunne jeg slåss for spill i Europa med Everton, som jeg har drømt om hele min karriere. Så når alt kom til alt var valget egentlig ikke så vanskelig, men jeg har mye jeg skal bevise på kort tid her i Everton frem mot sommeren.

Alt i egne hender

Så langt trives King veldig godt på Merseyside. På de første treningene med laget lot han seg imponere av kvaliteten, spesielt hos James Rodríguez og André Gomes.

– Jeg har spilt mot André før, men det er litt annerledes å se de på trening. De er de som skal fôre oss spillere på topp. Gutta har et enormt overblikk, og jeg gleder meg veldig til å spille med så gode og kreative midtbanespillere.

Til nå har King spilt fire kamper for Everton, alle innhopp. Men manager Carlo Ancelotti har tydelig tro på nordmannen og har roset Kings prestasjoner, selv om den første kampen fra start lar vente på seg, enn så lenge.

– Ancelotti sa at jeg måtte være tålmodig i starten, for de måtte få meg i bedre form. De hadde nok sett litt på statistikken min i Bournemouth og så at jeg ikke hadde løpt så mye denne sesongen, som da vi spilte under Eddie Howe. Men det er det flere grunner til, både spillestil, spilletid og korona for eksempel.

– Jeg kan fremdeles komme i mitt livs beste form. Prime for en spiller som meg er fra rundt 28 til 31 år, jeg er 29. Men for å komme dit må man spille, og for å spille må jeg prestere på trening. Det er også mye nytt, mange spillere trenger opp mot et år for å skinne i en ny klubb, ny formasjon, spillestil, nye trenere, ny rolle. Men jeg er tålmodig og må bare bevise på trening hvorfor han skal starte med med meg. Det er mye kamper for oss nå, så jeg håper å få sjansen i løpet av de neste ukene.

Hørt syke historier

Allerede til helgen venter en storkamp. Det er duket for Merseyside-derby når Everton tar den korte turen gjennom Stanley Park og til Anfield for å møte den regjerende mesteren Liverpool.

– Jeg gleder meg til derbyet. Skulle ønske vi hadde fans på stadion, jeg har fått høre noen sjuke historier på treningsfeltet om derbyene. Everton har ikke slått Liverpool på lang tid, men jeg tror det er mulig å slå de i den formen de er i nå, selv om de fremdeles er et klasselag.

