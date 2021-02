Disse får det beste vinterferieværet

Mange er allerede på vei til fjellet for å tilbringe vinterferien der. Men pass på – nå blir det glatte veier mange steder.

Fredag starter vinterferien for store deler av landet, og flere har allerede satt seg i bilen for å kjøre til fjells.

De siste ukene har man flere steder i landet fått oppleve strålende sol og kalde temperaturer, noe som har gitt gode skiforhold.

Men nå er det ikke lenger kulden som dominerer – nå er det vind og milde temperaturer som kan bli et problem.

Flere steder vil det blåse så kraftig at Norges vassdrags- og energidirektorat nå advarer mot å bevege seg oppe i fjellsidene de kommende dagene. Der er det fare for snøskred de kommende dagene.

Mildere vær i helgen

StormGeos meteorolog Ina Ymmedal, forklarer at man i starten av ferien må se langt etter sola, og temperaturen vil stige over nullpunktet mange steder i landet.

Hun har en klar beskjed til de som skal ut å kjøre på veiene i ferien – og spesielt hvis du skal på fjellet.

– Vær obs på kjøreforholdene uansett hvor du skal, også om du skal på fjellet. Det kan fort bli store lokale forskjeller, sier vakthavende meteorolog Ina Ymmesdal til TV 2.

Finest på Østlandet

– Det er Østlandet som vil få det beste været, selv om også de vil kunne oppleve noe nedbør i løpet av helgen, sier meteorologen.

Hun melder at det stort sett vil bli skyet vær store deler av landet, men at sjansene for å få perioder med sol vil øke i løpet av neste uke. Dette gjelder de fleste deler av landet.

Med nedbør og temperaturer som svinger mye like rundt nullpunktet, vil det også kunne gå utover skiforholdene.

– Flere steder vil nedbøren periodevis vise seg som våt snø. Dette vil også være tilfellet i fjellområdene om Geilo og Hovden.

Meteorologen sier imidlertid at nedbøren vil ligge mellom tre og ni millimeter i løpet av døgnet, og at det derfor ikke er snakk om veldig mye nedbør.

Storm i Nord-Norge

Flere steder på Vestlandet og deler av Nord-Norge har først vinterferie i perioden 1.-5. mars.

Men skal du likevel bevege deg utendørs i Nord-Norge, bør du kle godt på deg, for her vil det kunne blåse opp til storm.

– Det er viktig å trekke frem at det er ventet storm i full styrke i Nord-Troms og Vest-Finnmark, opplyser meteorologen.

Stormen vil begynne å vise seg i kraftige vindkast i sørøstlig retning lørdag ettermiddag, og fortsette i hvert fall frem til mandag formiddag.

– Vi har meldt at det blir oransje farenivå, så det er viktig å følge med på dette om man befinner seg her.

Her vil temperaturen kunne krype ned mot 10-15 minusgrader.