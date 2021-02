– Veldig gode nyheter for studenter

- Nå er det vår tur, sier leder for Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell, etter at studentene igjen kan få fysisk undervisning.

Trohjell leder 250 000 studenter, som dette året har vært hardt rammet av strenge koronatiltak. Nå åpnes det for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det betyr også tilgang til lesesaler og bibliotek.

– Dette er foreløpig veldig gode nyheter, nå er det vår tur, sier Trohjell.

– Hvordan har dette året vært?

– Det har vært et langt og vanskelig år. Vi har tall på at 80 prosent av studentene ikke har hatt gode hjemmekontor-muligheter. Studentene har generelt hatt et vanskelig år. Det har ikke vært en studentopplevelse i det hele tatt, sier Trohjell.

Ingen fest på campus

Selv om det åpnes for mer fysisk undervisning, blir det langt i fra full fest på campus. Alle lærestedene må ha forsterkede smitteverntiltak. Det betyr for eksempel stengte kantiner, bruk av munnbind og tiltak for å sikre minst en meters avstand. Større forelesninger og sammenkomster frarådes.

– Det er viktig å si at smittevernreglene skal følges, men vi er glade og lettet og håper det går i riktig retning, sier studentlederen.

EN-METEREN: Det blir strenge smitteverntiltak på universiteter og høyskoler, når det igjen åpnes for fysisk undervisning. Foto: Matej Kastelic

– Tøft år

Studenter har stort sett bare hatt digital undervisning siden pandemien startet. Det var stor forståelse for tiltakene i starten, ifølge Trohjell, men veldig mange av de strenge tiltakene har rammet studenter direkte.

– Det har vært et tøft år for mange studenter og sosial kontakt er viktig for å redusere ensomhet og isolasjon. Jeg håper disse lettelsene gjør studentherdagen litt lysere for mange, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

I kommuner som har ekstra strenge tiltak på grunn av smitte, kan det være andre lokale regler som gjelder. I Oslo, som har strenge regler, vil studenter få tilgang til campus.