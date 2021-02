Ødegaard viste frem pasningsfoten: – Glitrende

22-åringen med herlig involvering før Arsenals utligningsmål. Han roses av TV 2s fotballekspert for en god kamp i Europaligaen.

Benfica-Arsenal 1-1

I 16-delsfinalen mot Benfica fikk Martin Ødegaard sin andre kamp på rad fra start, og fjerde kamp totalt, for Arsenal.

Tidlig i andre omgang havnet London-klubben under etter å ha fått straffe imot.

– I sitt ess

«The Gunners» slo imidlertid raskt tilbake.

Ødegaard mottok ballen i mellomrommet. Drammenseren slo ballen mellom midtstopper og back til Cédric Soares. Portugiseren fant Bukayo Saka på tvers, som fikk en enkel jobb i å sette inn utligningen.

– En glitrende pasning av Martin Ødegaard, kommenterte TV 2s Endre Olav Osnes.

TV 2s fotballekspert stemmer i.

– Der er han i sitt ess. Han vet så godt hva han skal gjøre og hvor han skal slå den. Det er de mulighetene han lever for, sier Simen Stamsø-Møller.

– Veldig positivt

Like etter viste drammenseren frem pasningsfoten på ny. Han tuppet ballen igjennom til Pierre-Emeric Aubameyang, men gabonerens avslutning snek seg utenfor stolpen.

– Et gjennomspill i ypperste klasse, vurderer Stamsø-Møller.

– Han var i gode posisjoner, men fikk ikke ballen så ofte før pause. I andreomgangen minner han mer om slik han så ut for Real Sociedad enn Real Madrid, roser han.

Han synes at Ødegaard, til tross for en noe anonym første omgang, gjorde en god figur mot Benfica.

– Veldig positivt. Han har i hvert fall vist registeret. Jeg tror det betyr veldig mye for ham at han får satt de stikkerne. Da skjønner de han spiller med at han ser og leter etter dem enda flere ganger, sier TV 2s fotballekspert.

Ett minutt før full tid ble 22-åringen byttet ut til fordel for Willian.

Arteta varsler rotasjon

Fremover kommer kampene tett som hagl for Arsenal. Manager Mikel Arteta varsler at han vil bruke troppen sin i den travle perioden.

– Vi må gjøre endringer i de neste kampene fordi mengden kamper på kort tid er vanskelig å håndtere, sier spanjolen til BT Sport.

Returoppgjøret mot Benfica spilles 25 februar. Før det skal Ødegaard og co. møte Manchester City i Premier League.

Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 17.30.