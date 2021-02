Drømmedebut for David (18) –reddet Molde i seksmålsthriller

Molde – Hoffenheim 3–3 (1–3)

– For en absurd fotballkamp, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Molde hadde til tider blitt utspilt av Hoffenheim i førsteomgang. Tyskerne kunne ledet med fire-fem mål til pause, men Molde kunne prise seg lykkelig med å kun ligge under 3-1 til pause.

Da Andreas Linde reddet Munas Dabburs straffespark etter 63. minutter var det som om en ild ble tent hos Molde. To minutter senere kom David Fofana (18) inn til sin debut. Ti minutter senere hadde stortalentet bidratt til at Molde var like langt som tyskerne.

– Molde lå under 3-1, men klarer å slå tilbake. Det er meget imponerende, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen etter kampen.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem var strålende fornøyd med den unge ivorianeren etter kampen. Nå tror han at Molde har funnet gull.

– Han kommer til å bli helt vill, sier Eikrem til TV 2 om 18-åringen.

Grunnet strenge innreiseregler i Norge måtte Moldes hjemmekamp spilles på spansk jord. Nærmere bestemt på Villarreals hjemmebane El Madrigal.

Mens Hoffenheim spiller Bundesliga hjemme i Tyskland hver helg, har Molde kun spilt to treningskamper før 16-delsfinalen. Brattvåg og Brann er lagene de har fått måle krefter mot.

– Nå lever det

Molde fikk en tøff start på kampen og var sist på nesten alt den første halvtimen. Etter 28. minutter var stillingen 2-0 til tyskerne.

– Vi blir kjørt noe voldsomt i førsteomgangen, sier Eirik Ulland Andersen etter kampen.

Moldes trener Erling Moe var overrasket over hvordan spillerne hans startet kampen.

– Det er rett i veggen. Vi takler ikke tempoet og vi gjør ikke det vi skal. Vi virker uforberedt når vi ikke gjør som vi skal. Jeg er veldig misfornøyd med den biten, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Tyskerne ledet 3-1 til pause, men Molde slo tilbake. Til slutt kunne de gå av banen med et meget respektabelt 3-3-resultat.

– Nå lever det. Dersom vi vinner 1-0 i Tyskland er vi videre. Vi er nødt til å bruke denne uken godt. Spesielt defensivt, der henger vi ikke helt sammen i dag, sier Moe.

Alle gode ting er tre

Hoffenheim viste tidlig at de ønsket å ta styringen på kampen. Innenfor de første ti minuttene skapte tyskerne tre store sjanser, og alle gode ting er som regel tre.

For på den tredje sjansen skulle Hoffenheim få nettsus. Moldes forsvar hang ikke sammen, noe Munas Dabbur utnyttet. Israeleren snek seg alene på bakre stolpe og kunne enkelt heade ballen i mål.

– Molde har vært forferdelig sløve de første ti minuttene, var dommen til TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Det var Dabburs 23 mål i Europa League. Kun Radamel Falcao (30) og Aritz Aduriz (26) har scoret flere enn ham. Dabbur skulle snike seg enda nærmere duoen i løpet av kvelden.

26 minutter var spilt da Moldes forsvar igjen ikke hang med. Igjen kunne Dabbur valse alene inn mot bakre stolpe og heade ballen i mål. Hans 24 Europa League-mål.

– Det er fritt frem! utbrøt Skjelbæk.

– Det er sjokkerende forsvarsspill i egen boks. Det er én mann du ikke vil skal stå alene. Nå har han fått stå alene to ganger og scoret på begge sjansene, sa en fortvilet Jesper Mathisen.

Kortvarig glede

Tyskerne kunne scoret både tre og fire mål, men da de også sov i eget forsvar straffet blåtrøyene dem. Tyskerne lot Martin Ellingsen stå helt alene på et hjørnespark. Dermed kunne midtbanespilleren sørge for redusering.

Men gleden var kortvarig. Tre minutter på overtid økte Hoffenheim ledelsen igjen. Christoph Baumgartner var sikker alene med Andreas Linde.

Det kunne fort blitt verre da Hoffenheim fikk straffespark. Dermed fikk Dabbur muligheten fra straffemerket og muligheten til å bli hat trick-helt. Denne gangen gikk Linde seirende ut av duellen. Moldes sisteskanse vartet opp med en vakker redning.

18 år gammel redningsmann

Ivorianske David Fofana fikk sin debut for Molde da han kom innpå 25 minutter før slutt.

Eirik Ulland Andersen tente håpet da han 20 minutter før slutt headet inn Moldes andre mål. Fem minutter senere skulle det smelle i Hoffenheims boks igjen. Denne gangen var det innbytter David Fofana som fikk æren av å sette ballen i mål. Dermed var lagene like langt i Spania.

18-åringen fikk en gedigen sjanse fem minutter senere, men spissen brukte altfor lang tid alene med Oliver Baumann.

– Nå blir det moro neste uke, sa Skjelbæk like før slutt.

Hoffenheim reiser hjem til Tyskland med tre bortemål i bagasjen, men Molde kan nok likevel se seg fornøyd med at de scorer tre mål og sørger for at avansementet for alvor lever.