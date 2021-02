Gikk ned 17 kilo: – Det er jo ikke bra!

«Farmen kjendis» er inne i finaleuken, og som vanlig ser vi stadig magrere og lettere deltagere.

Vikingen Lasse Matberg har fortalt at han gikk ned hele 18 kilo i vekt, og da Øde Nerdrum gjestet God kveld Norge fortalte 25-åringen at han tok med seg spisevanene fra gården inn i det virkelige livet, og at inntaket av mat har blitt redusert.

Raste ned

Nå er det komikeren Terje Sporsem (44) som åpner opp om vekten etter «Farmen»-oppholdet, og delte dette bildet på Instagram:

– Det er jo ikke bra! Miste rett under 17 kg på ca 6 uker, slik starter komikeren innlegget.

Han skriver videre at det tok mange uker før han kunne spise skikkelig igjen.

– Er oppe en del kilo igjen nå, og glad er jeg for det. Men nå vet jeg at kombinasjonen potet, bygg og 17 timers arbeid hver dag ikke er bra for kroppen min... Tar meg litt ostepop jeg nå, skriver han i innlegget.

– Armene mine var bare bein

Til God kveld Norge forteller 44-åringen at til og med kona reagerte på vektnedgangen.

– Armene mine var jo bare bein. Kona mi ville ikke ligge på armen min før jeg la på meg igjen, fordi hun likte ikke å kjenne bein mot øret. Jeg var 96,5 før jeg dro inn, og da jeg gikk på vekta da jeg kom hjem, viste den 80, sier han.

Han forklarer at det er en kombinasjon av mye arbeid og lite mat som var problemet

– Jeg har aldri vært så stor, men det har lagt seg rundt overkroppen med hovedvekt på hoftene. Jeg kjente jo at det forsvant litt underveis, og mye arbeid og lite mat er vel hovedgreien, sier han.

Til tross for den massive vektnedgangen forteller 44-åringen at han er på vei tilbake.

– Jeg har kommet meg opp igjen, jeg. Og går for en vekt rundt der jeg er nå. Jeg er mest opptatt av at jeg har det bra og fokuserer ikke så mye på selve vekten.

Han presiserer videre at en slik vektnedgang ikke er bra på så kort tid.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det igjen. Jeg er for glad i god mat og god drikke, sier han.