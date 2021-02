Ny virusvariant i Norge kan være fra Afrika

En ny variant som har likheter med både den engelske og den sørafrikanske varianten, er oppdaget i Norge.

Det siste døgnet er det bli oppdaget ti nye tilfeller av de nye varianten. Den er i all hovedsak oppdaget i Oslo.

Totalt er det oppdaget 22 tilfeller av varianten, ifølge Aftenposten.

Varianten har navnet B.1.525.

Folkehelseinstituttet sier at de har oppdaget en rekke mutasjoner i Norge, men denne nye varianten vil de holde mer øye på fordi den kan være mer smittsom.

Saken ble først omtalt av NRK.

– Det er vanskelig å si noe om hvor den kommer fra, men flere tilfeller ellers er påvist i Nigeria, og vi har allerede hatt ett importtilfelle fra Nigeria så det er ikke usannsynlig at det er en Afrikansk forbindelse her, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet i en e-post til TV 2.

Kan være mer smittsom

Storbritannia og Danmark har oppdaget rundt henholdsvis 44 og 35 tilfeller hver. I Nigeria er det oppdaget 29 tilfeller.

Varianten er også oppdaget i USA, Canada og Frankrike.

– Det er få tilfeller globalt så langt, men det at den allerede er oppdaget i 13 land, utenom Norge, tyder nok på en langt større utbredelse enn det vi nå kjenner til, sier Bragstad.

Hun sier at de vet lite om denne varianten ennå.

– Men det at den har flere fellestrekk med den britiske og sørafrikanske og for så vidt den brasilianske varianten gjør at vi er ekstra oppmerksomme på akkurat denne, sier hun videre.

FHI skrev i sin ukesrapport onsdag at det er oppdaget tilfeller av nye virusvarianter i Oslo som kan ha innvirkning på tolkning av variantscreening PCR-resultater.

Veldig like

De skriver videre at virusene som er i genetisk undergruppe B.1.525 kan feiltolkes til å være den engelske varianten.

Bragstad sier at grunnen til at de feiltolkes, er at virusvariantene har så mange likhetstrekk.

– Vi vet ennå ikke om den er mer smittsom, men den kan være det. Det har endringer på det stedet i viruset som kan ha noe å si for smittsomhet, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

BBC skriver at i Storbritannia er det for tidlig å si om varianten skal settes på listen over varianter man bør være bekymret for.