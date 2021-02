Avslører drøye scener: – Digg å pule litt

GOD KVELD NORGE (TV 2): År etter år blir reality-programmene drøyere og drøyere, og «Ex on the Beach - Afterski» er intet unntak.

Denne uken er det premiere på det mye omtalte programmet «Ex on the Beach», som tidligere ble spilt inn i varmere strøk som Mauritius og Brasil. I år har de dratt til Hemsedal og programmet har fått navnet: «Ex on the Beach - Afterski».

To av guttene som er med er Mario Riera (22) og Ulrik Giske (29), hvor begge tidligere har vært deltakere i programmet.

Tidligere har vi tatt en sniktitt på hvilke åtte deltakere som er med fra starten av. Guttene kan dere se her. Jentene kan dere se her.

Rimming og blow-jobs

Til God kveld Norge-studio kan guttene avsløre at det blir drøyere enn noen gang.

– Vi har levd under korona, så det var deilig å kunne ta på hverandre, klemme hverandre og gjøre hva vi ville med hverandre, forteller Riera med et lurt smil om munnen.

– Ja, det var digg å komme inn i villaen og kunne kline litt, klemme litt og pule litt, skyter Giske inn.

Videre hevder de at det blir mye sex og at de står for mesteparten av den biten, men vil ikke avsløre hvor mange de har ligget med.

Det de derimot kan avsløre er at deltakerne tar steget enda lengre denne gang.

– Det var kanskje litt hand-jobs, slikking på pung og litt rimming, forteller de og forklarer at rimming blir en stor greie i år, men at de selv ikke er med på aktiviteten.

Gikk på medisiner

Riera har tidligere åpnet opp om tarmsykdommen sin og at det var fare for at han kunne få utlagt tarm.

– Jeg var innlagt i november og fikk en siste medisin for å prøve om det ble bedre, hvis ikke ble det utlagt tarm, men så funket den veldig bra.

Han konfererte med legen om han kunne dra på innspilling, noe de ikke anbefalte, men han måtte bestemme selv.

– Jeg vil ikke at den skal styre livet mitt, jeg vil ikke sitte hjemme å syntes synd på meg selv, da vil jeg heller gjøre det jeg vil så får den heller komme, forteller han.

Giske avslører at han går på medisiner for lavft stoffskifte, noe som kom som en overraskelse.

– Jeg skulle egentlig sjekke om jeg hadde ADHD, også fikk jeg påvist det stikk motsatte, så nå må jeg gå på medisiner resten av livet, sier han og påpeker at det går veldig fint.

