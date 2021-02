Massiv støtte til Sylvi Listhaug som ny partileder

Nyheten om Jensens avgang utløste sterke følelser i Frps korridorer i Stortinget torsdag kveld. For noen satt tårene løst. Mange hadde gode ord å si om Jensen, men også om nestleder Sylvi Listhaug.

Siv Jensen peker på nestleder Listhaug som ny leder for Fremskrittspartiet. Det er et valg som støttes av mange sentrale partikolleger.

– Veldig godt valg

Jon Helgheim, stortingsrepresentant og partiets profilerte talsmann for innvandring, mener Listhaug er riktig kvinne til å overta.

– Ja, det er et veldig godt valg, sier han.

Helgheim seiler ifølge Aftenposten opp til å overta stortingsplassen til Siv Jensen i Oslo.

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal mener Listhaug er en god lederkandidat, i tospann med Ketil Solvik-Olsen som nestleder.

– Jeg tror at Sylvi og Ketil blir et knallbra team, sier Hjemdal.

For stortingsrepresentant Morten Wold er Listhaug et naturlig valg.

– Det er ganske vanlig at nestlederen tar over. Vi trenger noen til å snakke tydelig om Frps politikk, og det er ingen som er bedre enn Listhaug på det, sier Wold.

Tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring Gjedde mener Listhaug har vist at hun står han av i stormen, og at dette er noe partiet virkelig trenger nå. Hun viser til at Listhaug kom med støtte til henne og ektemannen Christian Tybring-Gjedde da de trengte det for noen år siden.

FIKK STØTTE: Da Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og Christian Tybring-Gjedde trengte det, stilte Sylvi Listhaug opp, forteller tidligere statsråd Smines Tybring-Gjedde. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Det viste meg at hun også har de egenskapene, og det er viktig for en leder. Kanskje spesielt i politikken hvor det er alle mot alle, samtidig som man må samle, utfordre og markere seg, sier Tybring-Gjedde, som understreker at hun også snakker på vegne av ektemannen.

Fylkesledere positive

Flere fylkesledere fra store fylkeslag støtter også Listhaug.

Gustav Bahus, fylkeslederen i Hordaland Frp mener Listhaug som leder og Solvik-Olsen som nestleder vil fungere godt.

– Det vil bli en god løsning for partiet, sier Bahus.

Det mener også fylkesleder Svein Erik Indbjo i Rogaland Frp.

– Jeg har ikke fått luftet dette med styret, men det er helt naturlig fordi hun er 1. nestleder og godt likt i organisasjonen, sier Indbjo.

Listhaug får også støtte av lederen for Viken Frp, Liv Gustavsen.

STØTTER: Liv Gustavsen, leder i Viken Frp. støtter Listhaug. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Velger Sylvi å ta jobben, så støtter jeg henne, sier Gustavsen.

Fylkesleder i Troms og Finnmark, Eivind Stene støtter også Listhaug.

– Jeg støtter også Sivs anbefaling av ny partileder. Sylvi er en politikker med begge bena plantet på jorden, og jeg er ikke i tvil om at hun vil gjøre en god jobb for partiet, sier Stene.

Han mener Siv Jensen kan være stolt av den jobben hun har gjort for partiet.

Velges i mai

Leder i valgkomiteen, Frank Sve, skal nå sette sammen det nye laget.

– Det er trist at Siv trekker seg. Jeg har hatt masse med Siv å gjøre. Hun har vært en bauta, som har fått oss både inn i regjering og ut av regjering, sier Sve som er fra samme fylke som Listhaug.

– Nå peker Jensen på Listhaug, så da blir jobben din ganske enkel?

– Jeg registrer at Siv har gjort det, men det kan ikke jeg kommentere, sier lederen av valgkomiteen.

Landsmøtet til Frp skal etter planen avholdes 7.-9. mai. Der vil den nye partiledelsen bli valgt.