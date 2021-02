Da Isabelle Ringnes og samboeren fant drømmehuset, så hun for seg et liv med familie. Så tok forholdet slutt. Nå har hun skapt seg en energibombe av et hjem, med spreke farger og egen «selfieboks» - et sted der venner skal føle seg som hjemme.

– Her har det virkelig gått sprekt for seg, sier Isabelle Ringnes og geleider oss inn på badet i annen etasje i huset på Ormøya i Oslo.

Hun og tidligere samboer Bjørn Erik Ihlen kjøpte huset i høst. Da det ble slutt, valgte Isabelle likevel å flytte inn og pusse opp huset i rekordfart.

Baderommet er et av mange samlingspunkt i det nye hjemmet, der Isabelle nå har bodd i knappe tolv uker. På den ene veggen over det frittstående badekaret henger et rosa tapet med store hegrer på.

– Litt ubevisst skapte jeg en «selfieboks» med det tapetet, sier hun.

– Dette badet brukes av venner og familie og nesten alle har en selfie i speilet med den bakgrunnen, ler hun.

SINGELHUMOR. Isabelle tar ikke seg selv så høytidelig. Når det ikke ble et familiehjem som planlagt, har hun omdøpt det nye huset til «Pussy Palace». Foto: Camilla Blok

Fra familiehjem til «Pussy Palace»

Hun forteller at badet gir henne en «ekstra energiboost» hver gang hun kommer inn om morgenen og er litt trøtt.

På badekaret henger et par rosa, lodne håndklær med navnet «Pussy Palace» brodert på – et lite, selvironisk nikk til den Isabelle som planla å flytte inn i huset.

– Jeg skulle egentlig flyttet inn her med samboer og skulle liksom ha den familien, men så gikk det ikke helt sånn og så var man plutselig alene da. Da måtte det bli et lite «Pussy Palace», ler hun og skynder seg å legge til:

– Man må kanskje skjønne humoren min for å forstå akkurat den.

Isabelle har selv innredet huset med ting hun hadde fra før, med unntak av spisestuestolene.

INNREDER SELV. Isabelle har tatt i bruk sine gamle møbler når hun har innredet huset. Kun spisestuestolene er nye. Når hun handler finner hun gjerne kupp på de vanligste kjedebutikkene. Gangen oppe er det rommet hun er aller mest fornøyd med. Foto: Camilla Blok

– Det er jo en av de mange fordelene ved å være singel, man kan få lov til å velge selv. Jeg gikk for knallrosa stoler og er strålende fornøyd!

For å få hjelp til å finne sin stil kontaktet hun KOI Fargestudio, ledet av Dagny Thurmann-Moe. Isabelle hadde hørt om Dagny gjennom venner og fargedesigneren har markert seg som en forkjemper for å få mer farger inn i det offentlige rom og i private hjem.

– En liten dose «wow!»

Partner Elisabeth Limi fikk ansvar for å utarbeide en fargeplan for Isabelles hjem etter noen innledende bli-kjent-møter. Isabelle fikk også i oppgave med å plukke ut farger hun likte fra et utvalg på rundt 400 fargeprøver, fort og instinktivt på rundt to minutter.

– Isabelle er skikkelig tøff dame, som går sine egne veier og er ikke redd for å skille seg ut. Det var tydelig fra første møte at her skulle vi skape et hjem utover det vanlige, forteller Limi.

– Isabelle ønsket at huset skulle være et fristed, for henne selv, men også for venner og familie. Det var viktig for oss at hjemmet gjenspeilet personligheten til Isabelle; positiv, feminin, med masse energi og en liten dose «wow!».

Isabelle Ringes`hjem i farger - før og etter. Ftot: Instagram: @isabelleringnes.

Ett av de uvanlige valgene man legger merke til i huset er tapetene i taket.

– Det var en idé jeg hverken hadde hørt om eller sett og som jeg synes er en litt spinnvill, men veldig kul idé. Jeg håper flere vil la seg inspirere, forteller Isabelle begeistret.

TAPET I TAKET. Ett av de oppsiktsvekkende detaljene i huset er tapetene som preger noen av takene, veggene og skapdører Foto: Camilla Blok GJESTEROMMET. Besøkende kan blant annet sove på rommet «Fresh Farm» som Isabelle har oppkalt etter navnet på grønnmalingen i taket. På rommet har de hvite skapdørene fra IKEA blitt kledd med et palmetapet. Foto: Camilla Blok.

– Som et Pride-tog

Tidligere har hun bodd i hjem med mest hvitt på veggene. Da har hun fått råd om å bringe inn farger gjennom puter og ting, men hun har aldri følt at det har vært nok.

– Nå er jeg i et hus som skiller seg fra alle andre steder jeg har bodd. Det føles som om jeg går inn i et Pride-tog som er positivt ladet. Energinivået får en boost hver eneste gang jeg kommer inn her, forteller Isabelle.

– Hvis ikke man kan ha det gøy med farger og interiør, hva skal man da ha det gøy med? spør hun.

– «Alles» hjem

Isabelle er raus med å dele hjemmet sitt med alle hun er glad i. Hun inviterer gjerne til besøk, men gleder seg til at koronarestriksjonene tar slutt, så hun kan invitere enda flere venner inn.

ET HJEM FOR VENNER. Isabelle elsker å samle venner til et godt måltid rundt spisebordet. Venner kan komme og gå, overnatte og lage mat som de vil. – Jeg vil at mitt hjem skal føles som deres hjem utenfor hjemmet, sier hun. Foto: Camilla Blok

– Når jeg har middager eller vennekvelder merker jeg at det blir det en spesiell stemning og at alle disse fargene og mønstrene inviterer til fest på et vis. Og det er jo nettopp det dette huset skal være - et sted der alle mine venner skal kjenne seg velkomne og føle at de har et hjem utenfor sitt eget hjem.

– Alle har koden til døren og kan overnatte og spise middag her når som helst. Det er kanskje mitt hjem, men det er på en måte alles hjem, det er det som har vært målet mitt, avslutter hun.