Siv Jensen hylles av familien

På Instagram skriver søsteren Nina Jensen at hun er utrolig stolt.



– Utrolig stolt av min fantastiske søster @sivjensen: den ledestjernen du har vært som politisk leder, finansminister og partibygger er HELT RÅTT, skriver Nina Jensen på Instagram.

Nina Jensen, som er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond, innrømmer at hun og søsteren ikke alltid er enige politisk, men hun roser Sivs bedrifter under 15 år som partileder i Fremskrittspartiet.

Til TV 2 sier Nina at Siv er «er politisk fyrverkeri og en utrolig tøff dame»

– Selvom jeg ikke er enig med henne politisk, så er det få politikere som når henne til anklene. Jeg er utrolig stolt og imponert over alt hun har fått til! Jeg gleder meg til at hun skal få være mer «tante Siv» og mindre «Frp-Siv», sier hun.

Moren Monica Kjelsberg sier at beslutningen til Siv er noe hun har vært for lenge.



– Dette er en beslutning jeg har heiet på lenge for hun fortjener mer tid til ting som hun har lyst til å gjøre, men som hun har måttet nedprioritere på grunn av den innsatsen hun har gjort for landet vårt. Jeg er umåtelig stolt av henne, og alt hun har utrettet i sin politiske karriere. Ingen kan måle seg med henne, sier hun til TV 2.



Også broren Tom Einar Jensen er stolt.



– Det står stor respekt av det Siv har gjort med FrP generelt og spesielt det at hun viste at de er styringsdyktig som regjeringsparti. Det står enda større respekt av at hun nå ønsker å bruke tid på andre ting som hun har forsaket i stor grad i altfor lang tid. Vi er en stolt familie i dag, sier han til TV 2.