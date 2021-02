Manchester United kjørte over Real Sociedad: – En maktdemonstrasjon

De røde djevlene tok et sjumilssteg mot avansement i Europa.

Real Sociedad-Manchester United 0-4

Real Sociedad, som ligger på femteplass i La Liga, gikk i oppløsning mot et sprudlende Manchester United i Europaligaens 16-delsfinale.

Bruno Fernandes scoret de to første for engelskmennene. Marcus Rashford scoret det tredje, før Daniel James satte kronen på verket like før full tid.

– Det er en maktdemonstrasjon. Klasseforskjell, roste ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Fornøyd Solskjær

Ole Gunnar Solskjær er naturlig nok en fornøyd mann etter kampen.

– Vi scoret noen fine mål og spilte bra fotball. Vi spilte mot et godt lag også, minner United-manageren om overfor BT Sport.

– Vi fortjente å vinne, men kanskje ikke 4-0. Men vi viste at på en slik kveld, når det åpner seg sånne rom, er vi et bra lag, tilføyer han.

På pressekonferansen etterpå varsler kristiansunderen at han vil utnytte muligheten til å rotere i returoppgjøret. Det spilles 25. februar. Samtidig lover han at de ikke vil ta lett på oppgaven.

– Er å vinne det eneste som betyr noe for dere i Europaligaen denne sesongen?

– Vi fikk ikke noe igjen for den gode formen i fjor, det er i alle fall sikkert. Vi fikk ikke noe fra semifinalen, men den erfaringen må vi lære fra. Den eneste måten å lære av feil på, er å rette dem. Semifinaletapet fra fjoråret er fortsatt i bakhodet, og det gjør fortsatt vondt, svarer Solskjær på spørsmål fra TV 2.

Supertalent fikk debuten

På tampen fikk Amad Diallo, det 18 år gamle supertalentet som kom fra Atalanta i januar, debuten.

– Han nærmer seg hver dag. Derfor følte vi mot slutten, da vi hadde 3-0, at vi skulle la ham nyte de ti første minuttene sine for klubben, forklarer Solskjær.

VIDUNDERBARN: Det er knyttet store forventninger til kantspilleren Amad Diallo. Foto: Massimo Pinca

Som så mange ganger tidligere, var Fernandes kampens store spiller. Portugiseren står nå med 21 mål i alle turneringer.

– Det var en perfekt kveld, sier portugiseren etter kampen.

– Vi gjorde alt bra. Resultatet er på vår side, men vi har fortsatt en tøff kamp igjen hjemme, fortsetter United-stjernen.

Forsvarstabbe

16-delsfinalen, som på grunn av koronarestriksjoner ble spilt i Torino, åpnet i et forrykende tempo. Etter bare to minutter kunne begge lag ha scoret. Så fikk Manchester United kampen inn i sitt spor.

Noen minutter etter at Marcus Rashford hadde brent en kjempemulighet, fikk de røde djevlene hull på byllen med god hjelp av Real Sociedad-forsvaret.

Kommunikasjonen sviktet mellom midtstopper Igor Zubeldia og keeper Álex Remiro. Da spratt ballen videre, hvor Bruno Fernandes var på plass og takket for gavepakken.

VAR-godkjenning

Kort tid etter pause var portugiseren på farten igjen. Etter en kontring var han sikker alene med keeper. Fernandes ble først avvinket for offside, men dommeren i VAR-bussen fant frem linjalen og konkluderte med at han var på riktig side.

Deretter var det Rashfords tur. Freds gjennombruddspasning var presis. Alene med keeper holdt Rashford denne gangen hodet kaldt, og satte inn Uniteds tredje for kvelden.

Like før full tid satte Daniel James på turboen. Waliserens avslutning var lur og snek seg mellom beina på keeper fra skrått hold.

Returoppgjøret spilles 25. februar.