Støre: – Hun er til å stole på

Ap-leder Jonas Gahr Støre gir Siv Jensen ros for innsatsen gjennom mange år.

– Selv om Fremskrittspartiet i alle år har vært en politisk motstander for Arbeiderpartiet, er det lett å anerkjenne Siv Jensens mangeårige innsats i norsk politikk, sier Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet.

De to har ofte vært motstandere i debattstudioer og i stortingssalen.

Han peker på at hun er en tøff debattant, og roser henne for stort engasjement for det hun tror på.

– Personlig har jeg også erfart at Siv Jensen er en ryddig politisk motstander det har vært mulig å samarbeide med og stole på i saker der vi har hatt felles syn, sier Støre. Han ønsker henne lykke til videre.

FORSTÅR VALGET: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier det ikke er vanskelig for en KrF'er å forstå at Jensen vil prioritere familie og venner framover. Foto: Marit Hommedal/NTB

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad takker Siv Jensen for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år.



– Hun har en stor politisk karriere bak seg, og det står respekt for arbeidet hun har lagt ned på vegne av partiet sitt. Siv er en omsorgsfull person og en tøff motstander, hun er real og til å stole på, sier Ropstad.



KrF-lederen legger til at han kommer savne henne blant partilederne. Han har forståelse for at hun velger å prioritere familie og venner framover.



– Det et valg det ikke er vanskelig for en KrFer å ha stor forståelse for, sier Ropstad og ønsker henne alt godt framover.



– Raus og hyggelig

Gode ord sitter også løst hos SV-leder Audun Lysbakken. Han mimrer tilbake da han var førstereisgutt i Stortingets finanskomité med Jensen som komitéleder.

– Hun tok raust og hyggelig imot. Tross endeløse og tøffe uenigheter har vi beholdt en god tone og gjensidig respekt, sier Lysbakken.

Det siste de samarbeidet om var å gi pensjon fra første krone til en rekke nordmenn, særlig kvinner og deltidsansatte. Han takker henne spesielt for det og ønsker henne lykke til.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, trekker frem at Siv Jensen har vært en sterk og tydelig leder for partiet sitt.

– Hun har nedlagt en stor jobb for partiet og utviklet det til å bli et parti med regjeringserfaring. Hun vil bli husket som den som brakte partiet inn i regjering, sier Arnstad.

Hun sier at Siv er lett å prate med og heftig å debattere med, og Arnstad understreker at hun har likt å gjøre begge deler.