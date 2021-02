Erna Solberg til TV 2: – Det er veldig leit

Statsministeren sier hun kommer til å savne Siv Jensen i norsk politikk. Jensen annonserte på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at hun trekker seg som Frp-leder, etter 15 år som partileder.

Jensen var finansminister i Solbergs regjering mellom 2013 og 2020.

– Jeg synes det er veldig leit, fordi jeg og Siv har jobbet veldig tett i veldig mange år. Det blir et nært forhold mellom statsminister og finansminister i et regjeringssamarbeid, sier Solberg.

– Jeg synes hun har vært en dyktig leder i Frp. Hun har ledet de inn i regjering og sørget for godt gjennomslag for Frps politikk.

– Hun har gjort en god jobb

Solberg forteller at hun ble informert om Jensens avgjørelse onsdag. Statsministeren sier Jensen har vært viktige for det borgerlige regjeringssamarbeidet.

– Det var veldig viktig for det borgerlige regjeringssamarbeidet at vi hadde en leder i Fremskrittspartiet som ønsket et borgerlig regjeringsprosjekt, som åpnet for at man kunne samarbeide bredt, og som var villig til å ta på seg den belastningen det faktisk er å styre.

– Da må man gjøre noen tøffe valg, og jeg synes Siv har gjort en god jobb med å få fram viktig Frp-politikk, samtidig som hun har bidratt til at vi har skapt et godt og bredt samarbeid.

Solberg beskriver deres forhold som nært og godt, og at de har vært veldig fortrolige med hverandre.

– Jeg kjenner nok til en del ting som har vært vanskelig i Frp, og hun kjenner til ting jeg synes har vært vanskelig i politikken. Sånn blir det når man samarbeider tett, og jeg har veldig stor respekt for den jobben hun har gjort, både som finansminister og som Frp-leder, sier statsministeren.

Ser fram til å samarbeide med Sylvi Listhaug

På torsdagens pressekonferanse utpekte Jensen Sylvi Listhaug som sin foretrukne arvtager. Blir det slik, ser statsministeren fram til å samarbeide.

– Jeg håper at Fremskrittspartiet har lyst til å få innflytelse på politikken. Jeg har hatt Sylvi med i regjeringen i flere posisjoner, og jeg opplever at hun er en resultatorientert politiker som er opptatt av prinsipielle saker og å markere seg.

– Så har hun vært en veldig god statsråd på de områdene hun har jobbet, så jeg ser fram til å finne frem til et godt samarbeid. Det blir kanskje ikke det samme som med Siv, for vi var også i opposisjon og i konkurranse, og følte hverandre litt på tennene på veien mot å kunne samarbeide. Så vi vokste inn i det samarbeidet på en annen måte, sier Solberg.

– Sylvi er skarpere i uttalelsene

Solberg sier at Listhaug og Jensen har litt forskjellig form som politikere, men at de fronter den samme politikken. Hun er spent på hvordan en framtid med Listhaug som partileder vil se ut.

– De har kanskje litt forskjellige prioritetsområder og saker de har jobbet med. Så tenker jeg at folk forandrer seg også litt og viser bredden i politikken når de får lederansvaret helt og holdent, sier statsministeren.

– Vi er spent på å se hvordan Sylvi skal lede Fremskrittspartiet framover. Jeg mener alle politiske ledere må ha som ambisjon å få gjennomslag for viktig politisk retning slik partiet ønsker det, og da er det bare på borgerlig side Frp får det, slår Solberg fast.

Hun tror Listhaug vil bli bedre på samarbeid ved å bli leder.

– Alle som kjenner Sylvi vet at Sylvi nok kanskje er litt skarpere i uttalelsene enn det Siv har vært. Så har Siv vært god på samarbeid. Det tenker jeg at også Sylvi kommer til å utvikle, for det er en god lederegenskap, sier Solberg.