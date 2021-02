Brukte feil munnbind – da ble han advart

Espen Bjervig, langrennssjefen i Norges Skiforbund, er blant mange i støtteapparatet som kjører bil fra Norge til VM-byen sør i Tyskland.

Da han og reisefølget nærmet seg Oberstdorf, stoppet Bjervig for å kjøpe seg en kopp kaffe. Med et medisinsk munnbind gikk han inn i butikken.

Om han var litt trøtt, så våknet han før han rakk å smake på kaffen.

– Det var streng beskjed, og hevet pekefinger, om at munnbindet mitt ikke var godt nok. Og at jeg kunne få bot på 250 euro, altså vel 2500 kroner for å vise meg uten godkjent munnbind. Så det gjelder å være skjerpet, sier Bjervig.

Munnbindene som kreves er et slikt som Bjervig har på seg på bildet over. Det heter FFP2.

Oberstdorf ligger i Bayern. Delstaten er den eneste i Tyskland som har innført krav om at denne type munnbind skal brukes nærmest overalt.

– Og jeg kan love at vi internt kommer til å følge dette påbudet, sier Bjervig.

– Vi må være strenge. Én ting er faren for å bli smittet, men i tillegg er det strenge karanteneregler, og de må vi unngå. Det gjelder blant annet å overholde god nok avstand og bruk av dette munnbindet. Vi må bruke munnbind hele tiden når vi er inne på hotellet, selv om det ikke er andre gjester her, forteller han.

Langrennssjefen sier at de kun kan ta det av når de spiser.

– Og vi organiserer oss slik at de som deler rom også spiser sammen. Og alle får sine faste plasser i matsalen. Dette må vi overholde slik at ikke en forkjølelse setter ut et helt stafettlag, sier Espen Bjervig til TV 2 – med godkjent FFP2-munnbind.