– Det blir som å velge mellom sin mor og far

STJERNER: Til tross for deres unge alder, blir både Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland nevnt som de beste fotballspillerne i verden.

Erling Braut Haaland (20) eller Kylian Mbappé (22).

En målmaskin fra Jæren eller et høyhastighetstog fra Paris.

Det er trolig spørsmålet som blir stilt i Real Madrids korridorer. Supporterne skriker etter en ny «Galáctico». De skriker etter en spiller som skal sende dem tilbake til toppen av europeisk fotball.

Akkurat nå er det ingen som er hetere enn Haaland og Mbappé på fotballscenen. For ti år siden kunne den spanske giganten trolig signert begge to, men tidene har forandret seg.

Pengesekken er krympet, men supporternes forventninger er de samme.

– Haaland blir nok verdens dyreste om han blir solgt i sommer

Kylian Mbappé var på forsiden av de fleste spanske aviser onsdag etter å ha scoret hat trick mot selveste Barcelona. Ett døgn senere var det Erling Braut Haaland som dekket de spanske avisene. Det er én av disse spillerne som ifølge spanske medier blir Real Madrids nyeste «Galáctico»

Jærbuen scoret to og leverte én målgivende pasning mot Sevilla.

Torsdag gjestet VSports Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet TV 2s spesialsending om Erling Braut Haaland.

– Det er ingen tvil om at Haaland passer inn i Real Madrid, men de store klubbene har ikke like mye penger. Han blir nok verdens dyreste hvis han går nå i sommer. Jeg tenker likevel at de store klubbene ikke tør å bruke så mye penger.

– Men plutselig kommer Barcelona og Real Madrid og sier at de vil bygge laget rundt Haaland. Det er jo en sjanse han kanskje tenker at han kun får én gang i livet, sier Bisgaard Sundet.

Haaland best i Helstads rangering

Den tidligere målmaskinen Thorstein Helstad har fått i oppgave å rangere Haaland og Mbappé etter seks kriterier: Hurtighet, skudd, hodespill, teknikk, målteft og som lagspillere.

Hurtighet Mbappé 6: «Utrolig rykk. Holder enormt høy fart også med ballen i beina». Haaland 5: «Bra startfart, og enda bedre over lengre distanse. Utrolig å se de klyvene, men kanskje ikke så stor fart med ballen i beina som Mbappé», vurderer Helstad. Skudd Mbappé 5: «Utrolig sikker med innsiden av foten. God til å curle i det lengste hjørnet». Haaland 6: «Enorm kraft i venstrefoten, både med vristen og innsiden. Også bra med høyre når han velger å bruke den». Hodespill Mbappé 4: «Ikke noen utpreget hodespiller. Er vel noe som kan forbedres». Haaland 5: «Fått kritikk for at han ikke var farlig nok her, men det har han tatt tak i og forbedret veldig. Bruker størrelsen sin bedre og vinner enkelt dueller når han bestemmer seg». Teknikk Mbappé 6: «Enormt bra touch, men også finteregister. Gjør også alt i høyt tempo». Haaland 5: «Som avslutter er det ikke noe å si på teknikk og ferdighet. Har også blitt mye bedre feilvendt». Målteft Mbappé 6: «Det lukter mål hver gang han nærmer seg 16-meteren. Også god på å være på rett plass til rett tid». Haaland 6: «Gutten tenker bare på mål. Det oser selvtillit når han nærmer seg mål. Ro i avslutningene og beveger seg enormt bra rundt kassa». Lagspiller Mbappé 5: «Selv om han er blitt bedre på å se andre foran mål, kan det ofte bli litt skylapper. Ikke alle returløp som blir gjort». Haaland 6: «Legger ned en enorm jobb for laget. Offensivt ved å lage rom for andre, men også defensivt der han legger ned mange meter. Også viser han ekte glede når lagkompiser lykkes».

Mbappé får totalt 32 av 36 mulige poeng av Helstad. Haaland får 33.

«Mbappé er et enormt talent som kommer til å herje i fotballverdenen i lang, lang tid. Det er ikke mange svakheter å finne. Bare en sann glede å se på», skriver han i oppsummeringen.

MÅLSNIK: Thorstein Helstad var en av norsk fotballs ypperste målscorere. Han fikk 38 kamper for A-landslaget, hvor han scoret ti mål. Foto: Kyrre Lien

«Haaland er en målscorer av rang. Et talent man ikke finner mange av. Han jobber hardt, men har også en enorm ro når han trenger det. Pluss at han alene kan gjøre forsvarerne redde. Han kommer til å glede oss i mange år fremover», fortsetter Helstad.

Mener Mbappé og Haaland har noe som Ronaldo og Messi mangler

En ting som er sikkert er at det ikke blir billig å hente de to spillerne. Erling Braut Haaland skal angivelig ha en utkjøpsklausul som gjør at han kan bli solgt for 75 millioner euro (765 millioner kroner), men denne slår ikke inn før sommeren 2022.

Så dersom noen skal bla opp for jærbuen allerede til sommeren, vil det trolig bli mye dyrere.

Mbappé ble tidenes dyreste tenåring da PSG hentet ham fra Monaco for 1,8 milliarder kroner. Det er lite trolig at franskmennene selger ham for mindre enn dette.

En annen ting som er sikkert, er at de jevnaldrende stjernene kommer til å bli stilt opp mot hverandre resten av karrieren.

– Ronaldo og Messi har alt, men mangler sjarm. Haaland og Mbappé har det, og det blir morsomt å følge med på den fighten. Kanskje kommer de også til å spille sammen en dag. Men jeg tror aldri det blir en like syk duell som Ronaldo og Messi, som scoret 70-80 mål, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

STERK: Motstanderne ligger som regel strødd når Haaland krummer nakken og setter fart. Foto: Angel Fernandez

Real Madrid-ekspertene tror Mbappé er førstevalget

TV 2 har snakket med noen av journalistene som følger Real Madrid tettest i Spania. De har fått det enkle spørsmålet om hvem de velger av de to stortalentene.

– Jeg tror Mbappé er førstevalget, selv om det er som å velge mellom sin mor og far. Haaland er dødelig effektiv, yngre og økonomisk vil han være det beste valget. Dersom de går for Mbappé, vil det være ganske likt som da de signerte Cristiano Ronaldo i 2009. Han er fremtidens Ronaldo. Han scorer mål, han er verdensmester og han selger drakter. Jeg tror Mbappé hadde vært det beste valget for Real Madrid i alle aspekter, sier Álvaro Montero i Deportes Cuatro til TV 2.

Edu Pidal i Onda Cero tror Real Madrid vil gå for Erling Braut Haaland.

– Haaland ville vært den beste signeringen for Real Madrid. Begge to er strålende fotballspillere, og Real Madrid-supporterne elsker dem begge. Erling Braut Haaland er laget for å score mål. Real Madrid har spillere av høy klasse, men ingen av dem har det forholdet som Haaland har til å score mål. Real Madrid har trengt en slik spiller lenge, sier Pidal.

MASKIN: Til tross for sin unge alder var Kylian Mbappé helt toneangivende for at Frankrike vant VM i 2018. Nå bøtter han inn mål for PSG. Foto: Joan Monfort

Journalistene TV 2 har snakket med er uenige om hvem de tror ender opp i den helhvite drakten, men det er Mbappé som går igjen hos flest av dem. Blant annet på grunn av at han trolig har større potensial til å bli verdens beste fotballspiller.

– Jeg er nødt til å si Mbappé. Jeg synes han dominerer kampene mer enn hva Haaland gjør. Begge to hadde gått rett inn på Real Madrid, men akkurat nå tror jeg Mbappé er spilleren som kan ta klubben inn i en ny tidsalder, sier José Luis Sánchez i La Sexta.

– Jeg tenker at Mbappé passer best for Real Madrid. Haaland har en stor fremtid foran seg, han kommer til å være den beste nieren i verden i lang tid. Real Madrid har manglet den spilleren som scorer mange mål, men Kylian Mbappé kommer til å bli verdens beste fotballspiller, om han ikke allerede er det. Å konkurrere mot det er ikke mulig, sier Carlos Forjanes i Diario AS.

– Dersom man kunne lært det bort, ville alle ha vært målscorere

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué mener at Haaland ligger foran Mbappé i utviklingen, til tross for at han er to år yngre.

– Jeg føler at Haaland akkurat nå er nær sin beste versjon. Han er intelligent. Bevegelsene hans er strålende. Når han begynner å løpe – jeg vet at det er en psykologisk effekt – men man føler at banen beveger seg. Stegene har en bølgeeffekt. Det var herlig, sier Balagué, som var på plass da Haaland herjet mot Sevilla.

Han mener at Mbappé har mer å gå på, og råder franskmannen til rett og slett å gjøre ting enklere. Istedenfor å oppsøke ballen, burde han heller gå på flere løp i bakrom, mener Balagué.

– Spilleforståelsen hans er ikke like bra som Haalands. Han tror han kan gjøre alt, for han er 22 år og har vunnet VM. Men hvis han gjør ting enklere, og konsentrerer seg om det han virkelig er god på, vil han gå forbi og bli bedre enn Haaland. Men akkurat nå mener jeg at Haaland er en bedre spiller, sier han.

Manager-legende Arsène Wenger sa følgende om Erling Braut Haaland torsdag:

– Du kan ikke lære bort det. Hvis du kunne ha lært bort det, ville alle ha vært målscorere, sa Wenger etter Haalands herjinger med Sevilla.

MØTTES: Haaland scoret da Borussia Dortmund møtte PSG i Champions League i 2020. Foto: Ina Fassbender

Måtte svare på Real Madrid-rykter

Etter seieren mot Sevilla takket Haaland for motivasjonen han hadde fått av Mbappés hat trick mot Barcelona.

– Det var godt å score mål. Jeg elsker Champions League, og da jeg så Mbappé score hat trick i går, fikk jeg gratis motivasjon. Så takk til ham. Det var en fin kveld, sa Haaland etter kampen.

Han måtte også svare på spørsmål om Real Madrid-interessen.

– Alle tilhengerne til Real Madrid ønsker deg. Hva føler du?

– Det er alltid fint om noen ønsker deg, smilte Haaland høflig.

Det har ikke skjedd mange ganger gjennom tidene at en norsk fotballspiller nevnes som én av de beste i verden. Det gjør Erling Braut Haaland, og det kun to år etter at han ble hentet til RB Salzburg fra Eliteserien.

– Lewandowski er nok fortsatt foran på grunn av sitt høye målsnitt i Bundesliga. Men som enkeltmannsangrep er Braut Haaland nesten bedre enn Lewandowski, og det er vilt å si det. Jeg trodde nesten med tanke på fotballutdanningen i Norge at vi ikke kunne få frem en som greier å bryte opp i toppen av verdensfotballen. I så fall måtte det vært en back eller en «Leonhardsen»-type, sier Eivind Bisgaard Sundet, og legger til:

– Her har du en spiss som scorer målene og skaper så mye frykt, og paralyserte Sevillas stoppere. At han er blant verdens tre beste spisser per dags dato, er det ikke tvil om i min bok.