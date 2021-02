Frp-kolleger: – Trist og overrasket

Siv Jensen avgang kom som et sjokk på partifellene hennes. Trist og overrasket er andre reaksjoner.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (Frp) var ikke forberedt på Siv Jensens avgang.

– Jeg er i sjokk. Jeg synes det er trist. Hun har vært en utrolig bra leder, men jeg har lenge lurt på hvordan hun orker å stå i alt hun står i - hele døgnet, 365 dager i året, sier Kjønaas Kjos.

– Er Sylvi Listhaug riktig kvinne til å overta?

– Jeg klarer ikke å se noen annen i hennes posisjon minutter etter at Siv, som jeg er veldig glad i, går av, svarer Kjos.

Jensen møter også forståelse fra partikollegene.

– Forferdelig trist, men også forståelig. Å være partileder i FrP i 15 år er en umenneskelig oppgave. All honnør til Siv for en fantastisk god jobb, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

Få i partiet var forberedt på avgangen.

– Jeg er overrasket, dette kom som lyn fra klar himmel og jeg synes dette er fryktelig leit. Fælt å få en slik beskjed på et digitalt møte, skulle helst gitt henne en klem og takket henne for alt hun har gjort for partiet. Utover det har jeg ingen kommentar, nå må jeg summe meg litt, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen.