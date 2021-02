Landslagstreneren med klar beskjed etter Thingnes Bø-spørsmål

Selv om Johannes Thingnes Bø ikke helt har funnet flyten i VM, mener landslagstreneren at han gjorde rett i å endre våpenet sitt like før mesterskapet.

POKLJUKA (TV 2): «Den modigste personen jeg har møtt noensinne», sa skytetrener Siegfried Mazet om Johannes Thingnes Bø sitt valg om å bytte ut geværskjeftet sitt rett før VM.

Til tross for at det ikke har gått helt på skinner på standplass så langt i mesterskapet, er Thingnes Bø fortsatt sikker på at avgjørelsen var riktig.

– Jeg føler ikke at det er våpenet sin feil, men mer mannen bak våpenet som ikke er helt i flytsonen, dessverre, sa Thingnes Bø til TV 2 etter målgang på parstafetten torsdag.

Klar melding fra landslagstreneren

Sikker på avgjørelsen er også skytetreneren.

– Kan du fortelle meg hvor det står skrevet at vi ikke skulle endret våpenet? Hvem sier det? Han turte å gjøre det, tok et valg og vi prøvde det. Sesongen er lang og vi har fremdeles en gul trøye vi vil prøve å vinne. Det er to ting det handler om for Johannes, verdenscupen og medalje i VM. Det er ikke lett, sier Mazet til TV 2.

– Er du fortsatt like trygg som du var før VM på at dette var det rette valget?

– Det er jeg. Hundre prosent. Han kom på pallen og tok sølv, det er ikke ille, det er bra. Han hadde kanskje ikke den følelsen han forventet, men jeg er sikker på at vi gjorde et rett valg.

Etter onsdagens parstafett ble landslagstreneren stående med Thingnes Bø og diskuterte våpenet. Den diskusjonen handlet om å få bort deler av skuffelsen hos stryningen.

– Vi diskuterte fordi han var litt skuffet etter skytingen og jeg sa til ham at han har vært ganske god til nå i mesterskapet, selv om det ikke er helt slik som han hadde ønsket. Det er viktig at han ikke bare ser på resultatene, men hva han føler og har gjort før han konkluderer med noe, forteller Mazet.

– Kan ikke drive på sånn i helgen

Thingens Bø var selvkritisk etter torsdagens parstafett hvor han blant annet måtte bruke tre ekstraskudd på sin andre liggende skyting.

– Jeg kan ikke drive på sånn i helgen. Jeg må ha en annen innstilling til løpet, rett og slett, sier han.

Men selv om det ikke har gått helt som ønsket så langt i VM, er Thingnes Bø ved godt mot.

– Skyteteknisk og skytemessig tror jeg skal være bra nok til å gjøre det bedre. Så jeg må nok ha en litt annen innstilling, understreker han.

I helgen avsluttes VM med stafett og fellesstart. Det er to gode gull-muligheter for Thingnes Bø - dersom alt klaffer.

– Jeg føler fortsatt at jeg ikke har fått det skikkelig til, det er mitt største ønske for helgen at jeg får et løp eller to som er dødsbra, sier han og legger til:

– Det er det som er så spennende med skiskyting at det snur jo fort. Hvis man er skikkelig god, klarer man å legge i fra seg tapene og vise seg sterkere ved neste mulighet, så det er jo det jeg håper å få til.