Selvkritisk Mané til TV 2: – Jeg er ikke så fornøyd

Liverpool kjemper i motgang. Laget som vant Premier League suverent forrige sesong slåss nå med nebb og klør for å sikre en topp fire-plassering.

– Å peke med fingeren og si «ja, det er årsaken», det blir for vanskelig. Når man er krigere, prøver man aldri å unnskylde noe, vi er her for å finne en løsning. Det som har skjedd har skjedd, og vi må gjøre alt i vår makt for å snu det. Vi kan si at det som har skjedd er ikke normalt, men vi må gjøre alt vi kan for å snu det. Det er sånn vi er, sier en smilende Sadio Mané til TV 2.

For selv om laget fra Merseyside kun har vunnet to av de siste ti kampene i Premier League og står med tre strake tap, er det ikke et alternativ for senegaleseren å grave seg ned.

Med et smil som omtrent går hele veien rundt hodet, møter han TV 2 for å snakke om det som har vært en tung sesong. Men 28-åringen har på ingen måte møtt opp for å synes synd på seg selv.

– Hvordan er det å være Liverpool-spiller om dagen?

– Ha-ha, jeg stoltere enn noen gang. Jeg er så glad for å være Liverpool-spiller. Jeg nyter virkelig å være her og dele dette med mine lagkamerater og resten av klubben. Nå kjemper vi i vanskelige tider, sier Mané.

«Never give up»

For selv om laget fra den røde delen av Merseyside virker sjanseløse på å forsvare ligatittelen denne sesongen, er det som om budskapet fra t-skjorten Mohamed Salah brukte i Champions League-semifinalen mot Barcelona i 2019 er innprentet i Liverpool-spillernes hode: «Never give up».

– Både som fotballspiller og menneske skal man aldri, aldri gi opp. Det er alltid det første man må si til seg selv. Det første jeg alltid sier til meg selv er «aldri gi opp», forklarer Mané.

UFORGLEMMELIG AFTEN: Liverpool snudde 0-3 til 4-3 mot Barcelona i semifinalen i Champions League i 2019. Budskapet på Mohamed Salahs ikoniske t-skjorte fra den mai-kvelden for snart to år siden er fortsatt like gjeldene på Merseyside. Foto: Paul Ellis

Lynvingen innrømmer derimot at det blir vanskelig å ta opp kampen med Manchester City, som nå har fått en luke på 16 poeng ned til den regjerende mesteren.

– Helt fra begynnelsen av sesongen har målet vårt vært å vinne ligaen, samtidig er det vanskelig om man ikke vinner kamper. Manchester City flyr for øyeblikket og vinner hver eneste kamp, så det vil være veldig vanskelig å vinne. Men vi skal gjøre alt i vår makt får å komme blant topp fire.

Men det betyr ikke at alt er mørkt på Anfield.

– Man kan se kvaliteten i laget, og dersom man er i den garderoben, har man ikke noe annet valg enn å fortsette å ha troen. Vi må ha tro på at framtiden er lys, for med den kvaliteten og holdningen vi har i laget, vil det snu. Det er jeg sikker på at det kommer til å gjøre, forsikrer 28-åringen.

Misfornøyd

Forrige sesong endte Mané opp med 18 fulltreffere i Premier League, men så langt denne sesongen har det «bare» blitt sju scoringer. Hovedpersonen selv er den første til å innrømme at det er for dårlig.

– Jeg er ikke så fornøyd, sukker Mané, før han fortsetter etter en liten pause:

– Det har vært litt vanskelig for meg, men vi har fortsatt 14 kamper igjen. Alt er mulig og alt kan forandre seg. For øyeblikket er jeg ikke så fornøyd, men jeg kjemper for å bli det. Vi har 14 kamper igjen og forhåpentligvis snakkes vi etter sesongen, for jeg skal kjempe for at både jeg og laget blir suksessfulle, gliser han.

Mané er klar på at han og resten av Liverpools fronttrio kjenner litt ekstra på ansvaret når det butter imot.

– Ja, det er helt sikkert, og sånn er det alltid. Jeg scorer ikke så mye som jeg gjorde før og man har alltid et ansvar. Kanskje ville ikke dette ha skjedd om jeg spilte sånn som jeg gjorde før, men vi tre der framme gjør alltid vårt ytterste for å score flere mål enn motstanderen. Om vi fortsetter å ha den holdningen, vil ting endre seg, og vi gjør alt vi kan for å klare det, sier han.

– En ekstra motivasjon

Sammen med sin rekkekamerat Mohamed Salah fikk Mané en opptur i Champions League-møtet med Leipzig i midtuka, da de begge scoret hvert sitt mål i Liverpools 2-0 seier. Mané tror det resultatet kan bli viktig for det som skal skje videre.

– Helt ærlig, det er en vanskelig periode, men det er sånn det er. Noen ganger skjer det med lag og det er en del av fotballen. Vi må håndtere situasjonen, aldri miste troen og fortsette å kjempe. Det å spille og vinne i Champions League, ga oss også en ekstra motivasjon til å fortsette å ha troen og gå på videre med alt vi har, forklarer han, før han minner Liverpool-supporterne på hva som skjedde i 17/18-sesongen.

– Champions League er en annerledes turnering, det er noe helt annet enn ligaen. I mitt andre år i Liverpool avsluttet vi på fjerdeplass i ligaen, men spilte finale i Champions League. For oss er dette en ekstra motivasjon til å gå for Champions League igjen, sier han bestemt.

DRØMMEN OM CHAMPIONS LEAGUE: Sadio Mané har allerede løftet det prestisjetunge Champions League-trofeet én gang. Nå vil han gjøre det igjen. Foto: Ben Stansall

For det er liten tvil om at et Champions League-trofé er noe som henger svært høyt for Liverpool-spillerne. Ingen engelske lag har vunnet den prestisjetunge turneringen flere ganger enn gjengen fra Merseyside, som med sine seks trofeer har dobbelt så mange som neste lag på listen, Manchester United.

– Det ville vært fantastisk å vinne Champions League og havne blant topp fire. Å vinne ligaen blir vanskelig, for Manchester City flyr for øyeblikket, men klarer vi Champions League, ville det vært fantastisk og en suksessrik sesong, sier Mané.

Men selv om Liverpool-profilen sier han vil være fornøyd med en topp fire-plassering, vil han ikke utkåre de lyseblå fra Manchester til mestere riktig enda.

– Før sesongen var vårt mål å vinne Champions League og Premier League. Jeg kan ikke si at Premier League er over, fordi vi er krigere, men Champions League er et av våre største mål. Så vi kommer til å kjempe for det og gå for det med alt vi har, avslutter senegaleseren med sitt sedvanlige smil.