Siv Jensen går av som Frp-leder

– Det har ikke vært lett, men jeg er overbevist om at det er et riktig valg, sier Siv Jensen på en pressekonferanse torsdag om at hun trekker seg.

Pressekonferansen på Stortinget ble hasteinnkalt etter torsdagens landsstyremøte.

Jensen sier hun har kvernet på beslutningen lenge. Hun avviser imidlertid at partiets dårlige meningsmålinger er grunnen til avgangen.

Jensen sier at motivasjonen har vært opp og ned.

Datt som en stein

– Motivasjonen datt som en stein da koronapandemien traff. Da sluttet vi med det vi politikere elsker, nemlig reise rundt og møte partiorganisasjonen, sier Jensen.

Hun sier at motivasjonen kom tilbake etter sommeren.

– Jeg har hatt bølgedalene og kjent på det, samtidig har jeg kjent på D-dagen for beslutningene i nominasjonen i Oslo, sier hun.

Jensen sier at hun tok valget for «ikke veldig lenge siden», og hun sier et fåtall mennesker har visst om det, blant annet andre i partiet for å forberede dem på avgjørelsen.

En ny leder skal velges på landsmøtet i mai.

Peker ut Listhaug

Hun mener at avgangen er riktig for partiet og seg selv. Jensen sier at hun trenger å gjøre noe annet og få mer tid til seg selv og familien.

– Et skifte nå vil gi partiet en kickstart, sier hun.

Jensen peker på Sylvi Listhaug som ny partileder.

– Jeg håper partiet velger Sylvi Listhaug som sin neste partileder, sier Jensen.

Hun sier videre at hun håper Ketil Solvik-Olsen blir 1. nestleder i partiet.