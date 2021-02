Selvkritisk etter sølvet: – Bidro ikke med en dritt

Skuffelse å spore hos Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff etter at sistnevnte gikk Norge inn til medalje.

I og med at to verdenscupledere dannet den norske duoen, hadde Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø favorittstempelet på parstafetten.

Der farten i sporet var god, lugget det på standplass for Thingnes Bø.

– Ikke bra nok i det hele tatt. Det var liksom ingen fulle hus, og ikke bra levering. Jeg følte ikke at jeg bidro med en dritt. Det var den dagen, sier stryningen til NRK.

BOM: Johannes Thingnes Bø fikk det tungt på standplass under parstafetten. Foto: Primoz Lovric

– Jeg var pissnervøs

Da Eckhoff fikk beskjed om at hun skulle gå parstafetten for to dager siden, meldte nervene seg. Etter målgang takket hun Johannes Thingnes Bø og en tidlig joggetur.

– Det er et stort team dette her, og sånn som i dag backet «Jossi» og hele teamet meg, for jeg var pissnervøs, forteller Eckhoff til TV 2.

– Jeg synes det er så skummelt å gå stafett, for man har så lyst å gjøre det bra for lagkameraten sin. Så jeg vil si at «Jossi» var veldig flink å backe meg i dag tidlig, og vi hadde en fin joggetur, utdyper hun.

Eckhoff forteller at hun nærmest har våknet med et sjokk de siste to nettene.

– Etter jeg fikk beskjeden la jeg meg ved midnatt, stod opp klokken seks med første tanke i hodet at «jeg skal gå stafett», sier Eckhoff og gisper for å illustrere følelsen hun har hatt de to siste nettene.

– Sånn er det når jeg skal gå. Jeg har nok litt ekstra nerver i kroppen, forklarer hun.

– Løypen er skikkelig drit

På sin andre liggende skyting trengte 27-åringen tre ekstraskudd. Stryningen gjorde noe opp for seg med ett ekstraskudd på stående. Han sendte Eckhoff ut seks sekunder bak pallen – og 16 sekunder bak gullet – på siste etappe.

Eckhoff skjøt feilfritt to ganger. Da både Italia og Frankrike trengte ekstraskudd på den siste stående skytingen, gikk hun ut sammen med franske Julia Simon på den siste runden.

Der ble den franske kvinnen hakket for sterk for Eckhoff. Simon skaffet seg en luke i den nest siste utforkjøringen. Da var løpet kjørt for Fossum-jenten.

En bittersøt medalje, forklarer Eckhoff.

– Løypen her er skikkelig drit, egentlig. Du må være først i nedoverbakken. Hvis ikke har du ikke kjangs. Hun tok meg rett og slett på sengen. Så det var litt surt, sier 30-åringen til TV 2.

– Vi vant et sølv. Eller tapte gullet. Jeg vet ikke, tilføyer hun.

– Hva er den sterkeste følelsen?

– At vi tapte gullet, sier Eckhoff, som til gjengjeld er godt fornøyd med egen innsats på standplass.

BITTERSØTT: Til tross for at de begge var litt skuffet, var Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø lystige da de møtte pressen etter parstafetten. Foto: Primoz Lovric

Angrer ikke på drastisk valg

Thingnes Bø ler når han får høre at Eckhoff sitter igjen med en bittersøt følelse.

– Hvis Tiril har det, har i alle fall jeg det! Hun har ingen grunn til å være det etter den prestasjonen. Vi så alle hvor fantastisk god hun var, roser stryningen overfor TV 2.

Han valgte å bytte ut geværskjeftet sitt rett før VM. Til tross for at det ikke har gått helt veien hittil i mesterskapet, er Thingnes Bø fortsatt sikker på at det var den rette avgjørelsen.

– Absolutt. Jeg føler ikke at det er våpenet sin feil, men mer mannen bak våpenet som ikke er helt i flytsonen, dessverre. Det er jeg helt sikker på. Rett fra hjertet, sier han, lystig til tross for skuffelsen.

Bronsen havnet hos Sverige etter at italienske Dorothea Wierer sprakk på siste skyting.