Med 350.000 elbiler på norske veier, er det svært mange som nå gjør seg klare for å dra på vinterferie med elektrisk bil.

Det betyr at det de neste helgene blir svært mange elbiler ute på veiene samtidig. Mange av dem skal også kjøre langt – og får kanskje behov for lading underveis. Det kan komme til å by på utfordringer.

Ladenettverket holder nemlig ikke tritt med utviklingen i antall elbiler på veiene. Det blir flere og flere elbiler per ladepunkt. Det betyr igjen økt fare for ladekø.

Et par trafikktopper

Det så vi sist i nyttårshelgen, da svært mange var på vei hjem fra juleferie. Da var det kø og ventetid ved flere ladestasjoner.

I vinterferieuken er det erfaringsmessig et par trafikktopper. Det er fredag og lørdag når ferien starter og midt i uken når de som ikke har tatt hele uken skal ut på tur. Så skal mange hjem igjen samme helg, gjerne søndag ettermiddag/kveld.

Mener alle bensinstasjoner må ha elbil-lader

Det har blitt mange flere ladestasjoner i Norge de siste årene - men utbyggingen klarer likevel ikke å holde tritt med økningen i antall elbiler.

Risikerer å bli stående

– Kan du unngå disse dagene er det lurt å gjøre det. Alternativet er å velge et annet tidspunkt på dagen. På kvelden pleier trafikken å roe seg ned og køene bli borte både på veiene og ladeplassene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Her er det også viktig å planlegge, hvis du vet du må lade underveis. Skaff deg oversikt på hva som finnes av aktuelle ladestasjoner på strekningen. Når det er mye trafikk, bør du ikke legge opp til å lade så sent som mulig på turen.

Er det mye kø ved den ladestasjonen, kan du kanskje ikke bare kjøre videre og prøve lykken på neste ladestasjon. Nei, da må du fint bli stående og vente helt til det blir din tur. Og det kan ta sin tid.

Ladesjokk: Seks ganger dyrere å kjøre elbil – enn dieselbil

Skal du unngå ladekø i vinterferien, er det lurt å planlegge turen i forkant.

– Må bli flere ladere

NAF mener politikerne skal ta større ansvar for ladeinfrastruktur, blant annet gjennom en nasjonal strategi som sikrer god nok dekning i hele landet. NAF frykter at mangelen på ladepunkter kan bremse utviklingen og hindre politikerne å nå målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler som nye biler i 2025.

– Det må bli langt flere ladere over hele landet og de må også bli kraftigere enn i dag. Folk må ha trygghet på at de får ladet bilen når de er på tur uansett hvor i landet de ferdes, avslutter Sødal.

Så mange sto i ladekø sist sommer

Video: Slik er det smart å lade elbilen