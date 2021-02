Stortinget med klar beskjed: Ingen skal føde alene – alle skal få hurtigtest

Selv om det er pandemi, skal partner få være med på hele fødselen. Stortinget går inn for at alle fødende par skal få hurtigtester.

Fødeopprøret har rast i flere uker. Over 40.000 har til nå skrevet under på oppropet «La partner bli med på fødsel og barsel».

Sist uke la TV-kjendis Nicolay Ramm ut en instastory hvor han beskrev hvor trist det var å sitte i bilen utenfor sykehuset. Han ventet på å komme inn og være med på den «aktive» delen av forlovedens fødsel.

– Jeg tror jeg aldri hadde godtatt at min mann hadde sittet på en parkeringsplass og ventet på å komme inn for å være med på fødselen, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

KLAR BESKJED: Tuva Moflag (Ap) (t.v.) og Åshild Bruun-Gundersen (FrP) mener helseministeren må sørge for å skaffe nok hurtigtester til fødende. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Må rydde opp

Fremskrittspartiet har forslått at regjeringen skal sikre alle fødende med partner hurtigtest. Slik skal alle partnere sikres tilgang til svangerskapskontroller, hele fødselen og barseltiden på sykehus.

På tirsdag skal det stemmes over forslaget, men allerede nå er det klart at forslaget får tilslutning fra partiene på Stortinget.

Helseminister Bent Høie får dermed klar beskjed om å rydde opp.

– Helseministeren trenger ikke vente på vedtaket. Han har fått en klar bestilling fra Stortinget om å skaffe et testregime som sikrer at det er trygt for den som føder, ledsageren og de som jobber der, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag(Ap)

Mangler tester

Flere sykehus har opplyst at de mangler hurtigtester av PCR-typen. Det er denne typen hurtigtester som anses av sykehusene til å være trygge nok.

– Dette er en faglig vurdering og testene må bare skaffes. Opplevelsen med få et barn kommer ikke igjen, sier Bruun-Gundersen.

Hun er glad for signalet fra helseministeren om at jordmødre skal prioriteres i helsekøen. Sammen med hurtigtester av par som skal føde, skal det gi en normal opplevelse av fødsel under pandemien.

Moflag understreker at de som har stått fram med sine opplevelser av svangerskap, fødsel og barsel under pandemien er blitt lyttet til.

– De har blitt hørt hele veien inn til Stortinget. Det skal bli tryggere og mer forutsigbart å føde under en pandemi. Man er ekstra sårbar når man er gravid, og det forsterkes under pandemien, sier Moflag.