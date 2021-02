Mowinckel: – Har vært et vendepunkt

Amerikanske Mikaela Shiffrin ledet etter første omgang og kjørte for gull, men kom inn to hundredeler bak Gut-Behrami (Sveits). Sistnevnte tok sin andre tittel i mesterskapet.

Lara Gut-Behrami jubler for gull. Mikaela Shiffrin tok sølvet. Foto: Giovanni Auletta

Mowinckel var nummer åtte før annen omgang, men maktet ikke å holde på posisjonen. Molde-jenta er tilbake etter skade, viste tidvis veldig bra kjøring i Italia torsdag og kjøret inn til 9. plassen.

28-åringen har akkurat kjempet seg tilbake etter en alvorlig kneskade og er fornøyd med hvordan mesterskapet har vært for henne.

– Det har vært OK pluss. Det har vær steg i riktig retning hele veien. Jeg blir tryggere for hver dag, og det er deilig å kjenne at jeg tør å slipe meg mer løs. Jeg er ike helt der ennå, men det nærmer seg, sier hun til TV 2.

– Har det vært et vendepunkt?

– Ja, i hvert fall for hodet mitt. Det er lettere å gå fremover nå som jeg vet hva som fungerer. Jeg gleder meg il resten av sesongen.

Gikk trått for de andre

Kristin Lysdahl fulgte ikke opp fra første omgang. Hun ble nummer 16.

Mina Fürst Holtmann endte på 22. plass etter å ha hatt en dårlig dag i bakken.

– Jeg gjorde mitt beste, men det funket ikke i dag, sa hun til NRK.

Norge har en VM-medalje i storslalåm for kvinner. Den sikret Andrine Flemmen med sølv i mesterskapet i 1999.

