Dette er eksene som sjekker inn på Ex on the Beach afterski

I kveld, 25. februar, er det premiere på den første Ex on the beach-sesongen som noen gang er spilt inn i Norge.

Tidligere har vi tatt en sniktitt på hvilke åtte deltakere som er med fra starten av. Guttene kan dere se her. Jentene kan dere se her.

Forrige uke ble det klart at Bettina Buchanan blir første eks som sjekker inn.

Nå offentliggjøres resten av deltakerne som dukker opp i Hemsedal i løpet av sesongen.

Årets ekser: Guttene

Andreas Østerøy (24)

Sørlandsgutten var med på Ex on the Beach i 2019, og var da den første homofile til å være med i programmet. Siden den gang har han figurert i Ex and the city.

Cristian Brennhovd (21)

Seerne ble kjent med Brennhovd da han kom inn som Sandra Fjeldbergs eks i fjorårets sesong av Ex on the Beach. De to ble senere et par og i løpet av det siste året har de rukket å slå opp, bli sammen igjen, gi ut julelåt og nok en gang slå opp.

Jonas Olofsson (28)

Olofsson har dukket opp i noen episoder av Ex and the city. Han hadde drøye 17 000 følgere på Instagram allerede før det ble offentliggjort at han skal være med på årets sesong av Ex on the Beach. Til vanlig jobber han som frisør, men forteller at han opp gjennom årene har hatt utallige jobber:

– Jeg har aldri klart å slå meg til ro. Det eneste jeg gjør er å jobbe, drikke og feste.

Nathan Lamont (24)

Lamont er en av de mer ukjente deltakerne som dukker opp. Han er opprinnelig fra Stavanger, men har bodd de siste årene i Lillestrøm. Han bor for tiden i Taiwan, der han studerer og jobber som modell.

– Å være singel gjør at jeg lettere holder fokus på personlig utvikling, noe som er veldig viktig for meg, sier han på spørsmål om han trives best i forhold eller som singel.

Pierre Louis Olsson (27)

Olsson har nærmest gjort karriere på reality-TV og har dukket opp flere ganger i både Paradise Hotel og Ex on the Beach. I fjorårets sesong av sistnevnte, gjorde han noe ingen andre hadde gjort før ham; han lå med absolutt alle jentene inne i villaen.

Marius Gunnerud Forodden (22)

Forodden kommer fra Oslo, men har bodd mange år i Indre Østfold. Han er for mange ukjent, men de som har fulgt med på Ex and the City husker ham muligens som «Moccababes» 20 år yngre flørt.

– Jeg blir sjeldent sjalu, men skal ikke legge skjul på at det kan skje om jeg er virkelig glad i jenta og hun beviser at hun ikke er til å stole på, sier han.

Årets ekser: Jentene

Caroline Nitter (22)

Tromsøjenta er for mange ukjent, men den siste tiden har hun vært en del av et mye omtalt trekantdrama med Cristian Brennhovd og Sandra Fjellberg.

Marielle Christina Trældal (22)

Trældal var med i høstens sesong av Singletown. Hun er fra Tromsø og jobber til vanlig på sykehjem. Hun forteller at hun trives både i forhold og som singel, men at hun klarer seg godt uten en mann. På spørsmål om hun er glad i drama svarer hun:

– Jeg tåler ikke urettferdighet, og er som regel ikke stille dersom jeg ser noe feil, forklarer hun.

Karoline Bjørgdal Holm (24)

Oslojenta jobber til vanlig som frisør. Hun forteller at hun liker å jakte på guttene:

– Jeg liker ikke gutter som er løse på tråden. Jeg vil ikke at de bare skal kaste seg over meg. Jeg vil jobbe litt, sier hun.

Martine Madeleine Baardseng (24)

Baardseng er også fra Oslo og jobber også som frisør. Hun forteller at hun ikke er så glad i drama, men legger samtidig til:

– Det kan bli litt kjedelig hvis det er null drama. Det irriterer meg når gutter er vinglete og uærlige.