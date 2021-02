De ledet etterforskningen – nå er de tause

Torsdag kom Gjenopptakelseskommisjonen med sin oppsiktsvekkende avgjørelse: Viggo Kristiansen skal få prøvd sin sak på nytt.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Han ble dømt sammen med kompisen Jan Helge Andersen.

Viggo Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, men Andersen tilsto forholdene i politiavhør og forklarte at han gjennomførte handlingene sammen med Kristiansen.

– Ingen kommentar

TV 2 har kontaktet de to mest fremtredende etterforskerne på saken for å høre om de mener etterforskningen som ble gjennomfør den gangen står seg i dag.

Asbjørn Hansen er en av Norges mest erfarne drapsetterforskere. Han har vært på å oppklare et sted mellom 30 og 40 drap, og han har ledet Kripos sin innsats under Baneheia-etterforskningen.

KRIPOS: Asbjørn Hansen etter funnet av de to døde jentene i år 2000. Foto: Morten Holm

De siste årene har Hansen vært å se på TV 2s program Åsted Norge der han har vært en del av et ekspertpanel.

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier Hansen når TV 2 ringer og spør om han ønsker å kommentere gjenopptakelsen.

– Er det ikke naturlig at dere som ledet etterforskningen kommenterer en slik utvikling?

– Det kan du mene, men jeg har ingen kommentar, sier Hansen.

KRIMINALSJEF: Arne Pedersen etter at Kristiansen og Andersen hadde blitt pågrepet i år 2000. Foto: Heiko Junge

Viser til riksadvokaten

TV 2 har også forsøkt å få kommentar fra Arne Pedersen, som var kriminalsjef i Agder politidistrikt tidlig på 2000-tallet.

Pedersen har tidligere involvert seg i debatten rundt Kristiansens begjæring om gjenopptakelse, og har vært svært kritisk til flere dokumentarer og nyhetssaker som har tatt for seg sentrale bevis i saken.

I mars skrev han på NRK.no at «det har ikke blitt presentert noe nytt som gir grunnlag for gjenopptakelse av Baneheiasaken».

Pedersen svarer i en kort tekstmelding til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken.

– Jeg har ingen kommentar når saken ligger hos riksadvokaten, skriver Pedersen.

Kaster tvil over sentrale bevis

Gjenopptakelseskommisjonen har behandlet Kristiansens begjæring i tre år, og i en avgjørelse på over 300 sider kommer det frem at et flertall på tre mot to har bestemt at Kristiansens sak skal gjenopptas.

Ifølge flertallet er det etter dommen i 2002 tilkommet nye omstendigheter og bevis som medfører at både DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring er svekket som bevis.

DNA-analyser fra 2010 er ifølge flertallet rettslig sett å anse som nye bevis som svekker bevisvekten ved Jan Helge Andersens forklaring. Det har også ved gjentatte anledninger blitt stilt spørsmål ved politiets avhørsmetoder under saken, og om de kan ha vært i Kristiansens disfavør.