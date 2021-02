Bistandsadvokaten til foreldrene til de drepte jentene i Baneheia-saken ble overrasket over avgjørelsen til Gjenopptakelseskommisjonen.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Viggo Kristiansen (41) får saken sin gjenopptatt. I 2001 ble han dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap av åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen sin kamerat Jan Helge Andersen erkjente straffskyld da han ble pågrepet, og er nå en fri mann etter å ha sonet ferdig sin dom.

Uenighet i kommisjonen

Viggo Kristiansen har imidlertid nektet straffskyld hele veien, og på sitt sjette forsøk om å få saken gjenopptatt fikk 41-åringen medhold fra Gjenopptakelseskommisjonen.

Håkon Brækhus er bistandsadvokat for de to drepte jentenes foreldre.

– Jeg reagerte med overraskelse, fordi dette kom uventet på meg. Slik jeg har forstått saken, trodde jeg dette skulle ende med avslag, sier han til TV 2.

I kjennelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen kommer det frem at det var uenighet om hvorvidt saken skulle gjenopptas. Tre medlemmer mente vilkårene var til stede, to stemte i mot. Deriblant kommisjonens leder Siv Hallgren.

– De har merket seg at det er et knapt flertall for å gjenoppta saken. Samlet sett er det en overraskelse, men vi får bare følge prosessen videre.

– Lite fred å få

Brækhus sier at de nå vil bruke tid på å gjennomgå den omfattende kjennelsen.

– Vi har ikke kommet så langt om hvordan tiden blir fremover. Vi må gå gjennom avgjørelsen, også får vi håpe at mediedekningen blir balansert. Saken har blitt ensidig fremstilt i favør Kristiansen, og vi håper nå at begge sidene blir hørt, sier Brækhus.

Han påpeker at påkjennelsen for foreldrene har vært veldig stor.

– Saken ble ferdig rettsbehandlet i 2002-2003, også kom første begjæring i 2008. Og siden har det gått i ett om diverse begjæringer om gjenopptakelse. Det har vært lite fred å få, sier Brækhus.

Bistandsadvokaten legger ikke skjul på at de hadde håpet på en avslutning av saken.

– Vi hadde regnet med et punktum, og at dette endelig var noe man kunne legge fra seg, sier han.