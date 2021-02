Får bakoversveis av sitt nye hjem – så ser de den skjulte detaljen

– Det var ordentlig fint, jeg bare elsker fargene. Mamma og pappa kommer til å bli så fornøyde, sier Alba (14) da hun sammen med lillebror Linus (9) får se resultatet av Tid for hjems arbeid.

Alba og Linus fikk komme inn før foreldrene, og er tydelig overveldet over det som har blitt gjort.

Familien har nemlig tenkt mange tanker og fundert mye på hvordan de kunne få et nytt, praktisk kjøkken uten å tukle med den herlige atmosfæren som fantes i den gamle leiligheten.

Her var det mange originale detaljer, og familien hadde levd etter mottoet «gammelt betyr ikke mangel på kvalitet».

FØR: Koselig men snart utslitt kjøkken, kommode foran vinduet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Nytt kjøkken, sittebenk med skuffer foran det lave vinduet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Trivelig med hvitt tak og lyseblått kjøkken Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Mørkt tak, ferre overskap og lyse vegger. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Åpent mellom stue og kjøkken, løse oppbevaringsmøbler. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer ETTER: Stor plassbygget hylle skjuler skyvedør mellom rommene. Foto: Pandora Fiolm/ TV 2 Les mer

Kjøkkenet var i ferd med å ramlet fra hverandre og bar preg av å ha blitt lappet sammen etterhvert som behovene hadde oppstått.

Det ble derfor bestemt at Tid for hjem skulle fikse både kjøkken og stue, og en ukes tid etter oppstart fikk familien komme hjem igjen.

– Oi, steike. Dette er genialt, utbrøt Atle Jensen (54), som ikke hadde funnet løsning på hvordan lage skyvedør mellom kjøkken og stue.

– Jeg tror søren meg vi er kommet hjem

Det er nok ikke bare enkelt å overlate alle beslutninger til Tid for hjem når man er så heldige å eie en leilighet med så masse historie.

Se produktliste for fargekoder og materialer.

KJØKKENHYGGE: Dekket bord og farger ton i ton. Foto: Pandora Film/ TV 2

Men, huseierne trengte et mer funksjonelt kjøkken og tok sjansen på at den gamle og fine stilen ville overleve en oppussing.

– Jeg tror søren meg vi har kommet hjem. Jeg kjenner det. Her er det lunt fint og varmt, var Atles hovedkonklusjon.

ROLIG: Fargene ligger nær hverandre og bløte tekstiler gir variasjon. Foto: Pandora Film/ TV 2

Smart og åpent kjøkken

Det gamle kjøkkenet ble i sin helhet revet og stedt til hvile. Nytt kjøkken ble montert, med tanker om å gjøre rommet så åpent som mulig.

Designer Malin Persson ønsket at det hele skulle bli funksjonelt og enkelt.

Innebygget kjøkkenvifte på langveggen, ellers ingen andre overskap der. Åpne hyller i eik på vindusveggen, sittebenk foran vinduet og smart uttrekksbenk.

Denne benken ser ut som et vanlig underskap, men kan altså trekkes ut og bli til en ekstra arbeidsflate.

Se hvordan familien reagerer på den skjulte detaljen i videoen i toppen av saken.

ÅPENT: Kun enkle hyller langs veggene over benken. Foto: Pandora Film/ TV 2

Elsker fargene

Alle i familien ble glade over Malins fargevalg. Veggene er lyse og nesten hvite. Kjøkkenet og andre innredningsdetaljer er varmt beige.

Tak, dører, lister og vinduer er rett og slett malt ganske mørkt brunt. Taket er malt med silkematt finish. Vinduer, lister og dører har blank finish.

Enkle hyller, knagger og andre gjenstander er naturlig tre, ment å harmonere fint med det nyslipte furugulvet.

NYSLIPT: Gulvet er gammelt, nå nyslipt og lakket. Foto: Pandora Film/ TV 2

Genial skyvedørsløsning

Hvordan lage skyvedør mellom kjøkken og stue i et 170 år gammelt hus, der alt er skjevt og tømmervegger er bulkete?

Jo, man lager en stor plassbygget hylle og gjemmer skyvedøren bak denne. Dermed kan man stenge mellom rommene slik at de som er i det ene rommet ikke forstyrres av aktiviteter i det andre.

Store glassfelt sørger likevel for kontakt og lys.

Hyllen tar egentlig liten plass i rommet, men gir veldig mye hylleplass siden den går helt til taket og over døråpningen.

SKYVEDØR: Dørene har parkeringsplass mellom hyllen og veggen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Lampegjenvinning

Den gamle stålampen med utskjæringer på fot og spiralstang blir brukt om igjen. Eksisterende ledninger og sokler blir fjernet og erstattet med nye.

En ny, enkel mørkebrun skjerm gir hele stasen et litt strammere utrykk.

SPIRALFOT: Den vakre lampefoten fikk ble med videre etter modernisering. Foto: Pandora Film/ TV 2

Møblering

Ellers blir mye av familiens fine ting satt inn igjen i rommene, så som pyntegjenstander, bilder på veggene og et gammelt speil.

Det gamle spisebordet får ny farge på understellet, men den slitte bordplaten blir beholdt for å fortelle sin historie.

Rundt spisebordet kommer det nye stoler, og langs veggen er det laget en benk med store skuffer skroget. Sitteputene her blir laget med mykt skum og brunt skinntrekk.

Malin har ellers valgt ny sofa, godstol, puffer og småbord i nøytrale farger.

NYOPPUSSET: Helt nytt, men i stil med det 170 år gamle huset. Foto: Pandora Film/ TV 2

Fremdeles i hundre

Nå er det gått en tid siden Tid for hjem pusset opp de to rommene, og familien kan fortelle at gleden over oppussingen fremdeles er der.

Her har det ikke blitt forandret på noe, annet enn at man også har gått i gang med oppussing i andre rom. Ja, og satt inn en TV i stuen.

– Vi er glade for mye, og den praktiske skyvedøren har rett og slett gjort underverker for livskvaliteten. Nå går det for eksempel an å både høre på musikk og se på TV samtidig. Det var ikke mulig tidligere, sier Ingrid.

Det nye kjøkkenet er så godt som uten overskap, kun åpne hyller rundt vinduene og en smal hylle på langveggen.

Savner man den skapplassen som var der tidligere?

– Ikke i det hele tatt, svarer Ingrid.

– Vi hadde mye tull i skapene. Vi har ikke plassert alt vi hadde i det nye kjøkkenet, og vi savner ingen ting. Det er rett og slett behagelig uten overskap. Ellers er vi veldig glade i sittebenken foran vinduet, avslutter hun, og forteller at uttrekksbenken er i bruk hver eneste dag.

