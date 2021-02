Nissan tenkte nytt da de introduserte første generasjon Qashqai tilbake i 2007. Den erstattet to aldrende Nissan-modeller (Almera og Primera), og var et resultat av undersøkelser, der man analyserte seg fram til hva som manglet i markedet.

Det viste seg at mange ønsket seg en SUV-lignende bil. Men uten ulempene denne biltypen ofte dro med seg, som høyere drivstofforbruk og at de ofte var unødvendig store for mange.

Qashqai var svaret på dette. Den var også tilgjengelig med firehjulstrekk dersom det var behov for det.

Det vi i dag kaller crossoveren var født. Siden har det kommet til 26 direkte konkurrenter til Qashqai. Det blir garantert flere.

Designet i London

Tre millioner eksemplarer er til nå solgt i Europa, fem millioner på verdensbasis. Og nå er det klart for en helt ny og tredje generasjon Qashqai.

Her handler det om nytt design, forbedret plassutnyttelse og ny drivlinje, kombinert med det Nissan selv karakteriserer som forhøyet kvalitet.

Som de to foregående generasjonene, er også nye Qashqai designet av Nissans European Design Studio i London.

Bilen har vokst litt i størrelse. Akselavstanden har økt med 2 centimeter, mens bilen totalt sett har blitt 3,5 centimeter lengre.

Flere grunner til at denne Qashqai-utgaven ble forsinket

Designet har blitt nytt, samtidig som vi kjenner igjen enkelte trekk fra forgjengeren.

Projiseres i frontruten

Det er lagt vekt på en sterk kvalitetsoppgradering av interiøret. Bilen er tilkoblet og skal sette ny segmentstandard på forbedret brukervennlighet.

En ny 12,3” informasjonsskjerm kan konfigureres til å vise navigasjon, underholdning, trafikk- eller bilinformasjon.

Head-up-display på 10,8¨ er segmentets største. Viktig navigasjons-, førerassistent- og vei-informasjon projiseres på frontruten i førerens synsfelt.

Det du må vite om brukt Nissan Qashqai finner du her:

Høyere digitalfaktor innvendig, men fortsatt ganske mange knapper og brytere. Nissan har ikke kastet seg på trenden med størst mulig skjerm i midtkonsollen.

Dele opp bagasjerommet

Noen av bilens funksjoner kan betjenes via NissanConnect smartphone-appen – det gjelder blant annet fjernbetjente lys, samt låsing og åpning av dørene. Man kan også gjøre innstillinger for eksempel hastighet, tid og soner der man mottar varsler gjennom appen dersom bilen overstiger de innstilte parametre.

Nye Qashaqi er designet i London, akkurat som forgjengeren.

Populære funksjoner fra forgjengeren videreføres og forbedres, for eksempel lagring i siderommene over hjulbuene og systemet med det fleksible ”luggage board”, der kunden kan dele opp bagasjerommet etter behov.

Oppbevaringsrommene i kupeen er forbedret for å øke brukervennligheten. De to koppholderne foran er plassert lengre fra hverandre for bedre plass. Dørlommene har nå plass til flasker opp til 1,5 liter, opp fra 0,5 liter i forrige Qashqai.

Eier du en Nissan? Da vil vi gjerne at du forteller oss om den her:

Når den hverken er elektrisk eller ladbar hybrid, er det nok neppe grunn til å vente at nye Qashqai blir en storselger i det norske markedet,.

Nye drivlinjer

Nissan har et mål om at 50 prosent av salget innen 2024 skal være med elektrifiserte drivlinjer. Nye Qashqai kommer med 1,3-liters bensinmotor utstyrt med mildhybrid-teknologi, men den representerer også den europeiske debuten av e-POWER, Nissans drivverk som henter teknologier fra selskapets elbilsuksess, Leaf.

e-POWER har vært en salgssuksess på flere av Nissans modeller i Japan. Løsningen innebærer en el-motor, en generator, en inverter og en bensinmotor. Bensinmotoren jobber utelukkende for å forsyne batteriet med strøm når det er behov for det.

Noen ladbar hybrid-utgave rapporterer Nissan imidlertid ikke om. For salget i Norge er det helt klart en ulempe. Elektrisk versjon kommer nok heller ikke, det markedet skal den kommende el-SUVen Ariya ta seg av.

Så billig får du folke-SUVen nå

Video: Her fylte Nissan Qashqai 10 år