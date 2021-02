Tiltalt for grov voldtekt av datter

Det mest alvorlige punktet i tiltalen er tatt ut etter delegasjon fra Riksadvokaten og omhandler gjentatte overgrep av barn under 10 år. Fra datteren var fem år gammel skal hun ha blitt utsatt for seksuell omgang. Av tiltalen går det frem at overgrepene skal ha skjedd over en periode på åtte år.

Han er også tiltalt for grov voldtekt etter paragraf 301 i den nye straffeloven. I denne paragrafen blir det vektlagt at voldetekten er grov på grunn av fornærmedes alder samt at det har vært gjentatte overgrep. Tiltalen omfatter også seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim har tatt ut den alvorlige tiltalen og skal føre saken på vegne av påtalemyndigheten. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det ingen tvil om at dette er en alvorlig sak. Ut over det ønsker vi ikke kommentere saken nærmere, sier førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til TV 2.

Ifølge Thorn Nordheim så er kjenner ikke mannen straffskyld. Tiltaltes forsvarer Sjur Engelsen Lange ønsker ikke kommentere saken overfor TV 2.

Straffesaken skal opp i Romsdal tingrett 24. mars og det er satt av tre dager til hovedforhandlingen. Ifølge påtalemyndigheten kan saken bli ført bak lukkende dører.

Strafferammen for det mest alvorlige punktet i tiltalen er fengsel i 21 år.